Cyberangriffe Nach US-Sanktionen – Russland droht mit Vergeltung

Die USA verhängen Sanktionen gegen 19 Russen, die verdächtigt werden, die US-Präsidentschaftswahl manipuliert zu haben. Russland droht mit Vergeltung.

Wegen mutmaßlicher Einmischung bei der US-Wahl klagte er 13 Russen an. (Foto: dpa) Sonderermittler Robert Mueller

WashingtonWegen der mutmaßlich russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl hat die Regierung von Donald Trump Sanktionen gegen Russland verhängt. Insgesamt 19 Personen und fünf russische Organisationen stehen im Verdacht während der US-Präsidentschaftswahl Cyberangriffe auf die USA verübt zu haben.

„Die Regierung geht gegen russische Cyber-Aktivitäten vor, was versuchte Einmischung in die US-Wahlen, schädliche Cyber-Attacken und Eindringen in kritische Infrastrukturen einschließt“, teilte Finanzminister Steve Mnuchin am Donnerstag mit.

Von den Sanktionen betroffen sind mehrere Offizielle des russischen Geheimdienstes GRU. Das Ministerium erklärte, der GRU und das russische Militär seien „direkt“ in die Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2016 involviert gewesen. Russland bestreitet die Einmischung.

Russland droht indes mit Vergeltung. Die Gegenmaßnahmen würden vorbereitet, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag in Moskau. Er betonte zugleich, dass Russland gelassen auf die Schritte der USA reagiere. Die Sanktionen seien Ausdruck von innenpolitischem Streit in Washington. „Sie sind natürlich auch mit unserem Kalender verbunden, mit unserem Wahlkampf“, sagte Rjabkow der Agentur Interfax zufolge. In Russland will Präsident Wladimir Putin am Sonntag für eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden.

Mehrere US-Geheimdienste beschuldigen Moskau seit längerem, sich unter anderem mit Hackerangriffen in den Wahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton zu diskreditieren. Ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab.

Der US-Kongress hatte bereits im vergangenen Sommer ein Paket mit Sanktionen gegen Moskau verabschiedet und damit Trump unter Zugzwang gesetzt. Trump äußerte sich mit Blick auf Russland und die Einflussnahme stets zurückhaltender als andere Mitglieder seiner Regierung.

13 der mit Sanktionen belegten Personen sind von Sonderermittler Robert Mueller angeklagt worden, der die Rolle Russlands bei der Wahl untersucht, die Donald Trump gewann. Zudem wurden fünf russische Unternehmen bestraft, darunter die Internet Research Agency.

Unter den betroffenen Russen sind Jewgeni Prigoschin, der die in St. Petersburg ansässige Internet Research Agency leitete und bisweilen als Koch von Präsident Wladimir Putin bezeichnet wird, sowie zwölf Mitarbeiter der Firma. Sie wurden vergangenen Monat von Mueller angeklagt.

Die Internet Resarch Agency habe Informationen manipuliert mit dem Ziel, sich in den Wahlprozess und die -institutionen einzumischen oder diese zu unterminieren, teilte das Ministerium mit. Sie habe eine große Zahl falscher Online-Identitäten geschaffen und damit Tausende Anzeigen geschaltet, die Millionen Menschen im Internet erreicht hätten.

Separat beschuldigten US-Sicherheitsbedienstete Russland, das Elektrizitätsnetz und andere kritische Infrastruktur zu hacken und auszuspähen. Die Bundespolizei FBI, das Heimatschutzministerium und Geheimdienste seien zu dem Schluss gelangt, dass russische Geheimdienstmitarbeiter und andere Personen Ziele in der US-Energiebranche ausgewählt und Zugang zu Computersystemen erlangt hätten. Dann hätten sie Kontrollsysteme von Fabriken und dem Elektrizitätsnetz in den USA ausgespäht.