„Er ist ein Patriot“

Doch der bekannteste der Fünf ist Lewaschow, der am Mittwoch erstmals vor einem Gericht in Madrid erschien. Der 36-Jährige wird des Betrugs und des unerlaubten Abfangens elektronischer Kommunikation beschuldigt. Seine Spam-Karriere soll bis zum Jahrtausendwechsel zurückreichen, als das Zustellen unerwünschter E-Mails mit werblichem Inhalt noch weitgehend ungeregelt war.

Gerichtlichen Unterlagen zufolge tat sich Lewaschow unter dem Decknamen Peter Severa im Jahr 2005 mit dem amerikanischen E-Mail-Betrüger Alan Ralsky zusammen, der als „König des Spams“ bekannt war. Ralsky beschrieb den Russen als Meister seines Fachs. „Neben ihm sah ich aus wie ein Amateur“, sagte er kürzlich in einem Interview über Lewaschow. „Er kam an jede Mailbox heran, die es jemals gab.“ Er habe damit mehr Geld verdient, als man sich vorstellen könne.

In Online-Foren warb Lewaschow für eine mögliche Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten, wie Sicherheitsexperte Soldatow sagte. Doch dann geriet er ins Visier von US-Ermittlern. Nach seiner Festnahme wurde seine Frau Maria international mit den Worten zitiert, das Vorgehen stehe in Zusammenhang mit Trumps Wahlsieg.

In einem Gespräch mit der AP distanzierte sie sich allerdings am Mittwoch von dieser Äußerung. „Ich glaube, dass in diesem Fall politische Gründe eine Rolle spielen, aber ich bin nicht sicher“, sagte Maria Lewaschow. „Ich habe keine Beweise.“

Ähnlich äußerte sich die Anwältin des Festgenommenen, Margarita Repina. Die US-Behörden nähmen „ohne jede Begründung einfach Hacker fest, um zu sehen, ob einer von ihnen eine Beteiligung in der Trump-Sache zugibt“, erklärte die Juristin: „Das ist nur eine Meinung. Wir haben keine Beweise.“

Rechtsdokumente deuten indes darauf hin, dass die Fahndung nach Lewaschow schon vor mehr als zwei Jahren und damit lange vor der US-Präsidentschaftswahl begann. Der ehemalige Spam-König Ralsky zeigte sich ebenfalls skeptisch, dass Lewaschows Festnahme mit der Abstimmung in Zusammenhang stehen könnte. „Sie waren schon lange hinter ihm her“, sagte er.

Auch für Andeutungen der anderen in Haft sitzenden Verdächtigen über Bezüge zur US-Wahl finden sich bisher keine Beweise. Am deutlichsten wurde hier Nikulin. Er sagte vor einem Richter in Prag aus, die US-Bundespolizei FBI habe ihm eine Begnadigung, die US-Staatsbürgerschaft und Asyl für seine Eltern angeboten. Als Bedingung hätte er sich schuldig bekennen müssen, auf Anweisung der russischen Regierung Rechner der Demokratischen Partei in den USA gehackt zu haben. Das FBI wies die Vorwürfe zurück.

Lewaschow könnte in Kürze ebenfalls in die USA abgeschoben werden, wie seine Anwältin Lepina sagte. Sie bezeichnete dies als unfair, da das Spamming, das ihrem Mandanten vorgeworfen werde, in Russland möglicherweise gar nicht strafbar sei. „Lewaschow ist in seiner Heimat ein legaler Geschäftsmann und hat eine Familie, die er versorgen muss“, sagte sie. „Er ist ein Patriot.“