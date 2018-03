Cybersicherheit Russische Hacker sollen Kraft- und Wasserwerke in den USA attackiert haben

Russische Hacker sollen laut dem US-Ministerium für Innere Sicherheit seit März 2016 US-Infrastrukturziele angegriffen haben. Auch ein Atomkraftwerk war womöglich dabei.

US-Infrastrukturobjekte sind vor russischen Hackern nicht sicher. (Foto: dpa) Kohlekraftwerk Scherer (USA)

DüsseldorfRussische Hacker sollen wichtige Infrastrukturobjekte in den USA angegriffen haben, darunter Energiekraftwerke, Luftfahrtobjekte, Wasseraufbereitungsanlagen sowie andere strategische Ziele angegriffen. Das gab das US-Ministerium für Innere Sicherheit am Donnerstag in einem Bericht bekannt.

Attacken seien demnach seit März 2016 immer wieder vorgekommen. Cyberangriffe auf Infrastruktur würden täglich und tausendfach passieren, sagte auch Energieminister Rick Perry. „Der Krieg im Cyberspace ist real und ernst“, sagte er am Donnerstag. Die USA müssten bei diesem Thema die Führungsrolle in der Welt übernehmen.

Der Nachrichtendienst Bloomberg hatte bereits im Juli über Cyberattacken russischer Hacker auf US-Infrastrukturprojekte berichtet. Unter den Angriffszielen befand sich damals auch ein Atomkraftwerk im US-Bundesstaat Kansas.

In dem nun vom Ministerium für Innere Sicherheit und dem FBI veröffentlichten Bericht werden die Hacker als gerissen beschrieben. So würden sie Zugang zu den Internetnetzwerken der Energieversorger und anderer Ziele über deren Zulieferer und Handelspartner bekommen.

Die IT-Infrastruktur dieser Drittparteien würden die Hacker zunächst infiltrieren, bevor sie darüber dann in die Netzwerke ihres eigentlichen Ziels gelangen würden. Unter anderem würden die Hacker Phishing-Mails versenden und schädliche Inhalte auf den Webseiten der Firmen platzieren.

Sobald sie dann in die Systeme der Infrastrukturobjekte gelangten, würden die Hacker Informationen über die Steuerung dieser Systeme sammeln. Ob und in welchem Umfang dies den Hackern gelungen ist, gibt der Bericht allerdings nicht preis.