 Damaskus: Israelisches Militär greift Flugabwehr in Syrien an

Luftangriffe in Syrien Durch eine Luftabwehr in der Nähe von Damaskus sollen die israelischen Flugzeuge beschossen worden sein. (Foto: dpa)

JerusalemDas israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine Flugabwehrbatterie in Syrien angegriffen und zerstört. Die Stellung in der Nähe von Damaskus sei am Montag getroffen worden, nachdem israelische Flugzeuge von dort beschossen worden seien.

Die israelischen Flugzeuge seien über den Libanon geflogen und auf einer Aufklärungsmission nahe der syrischen Grenze gewesen, als sie unter Beschuss gekommen seien, sagte Militärsprecher Jonathan Conricus.