Das neue EU-Ratsgebäude: Der Alptraum aller Fensterputzer

Datum: 03.01.2017 20:58 Uhr

Der Europäische Rat in Brüssel zieht um – in ein durchaus ungewöhnliches Gebäude. Die Bauherren sehen in dem Gebäude ein neues Wahrzeichen. Andere kritisieren den 320 Millionen Euro teuren Neubau als „vergoldeten Käfig“.