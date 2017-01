Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Durch die Fassade schimmert ein riesiges Ei

Vom repräsentativen Äußeren ins nicht weniger imposante Innere: Durch die Fassade schimmert wie ein riesiges Ei das voluminöse Glas-Herz, in das untereinander drei unterschiedlich große Konferenzräume eingebaut wurden. Im Größten davon, mit rund 330 Plätzen, sollen die Mächtigen vom Frühjahr an tagen. Auch die regelmäßigen Ministertreffen sollen hier stattfinden. Die Konferenzräume sind ungewöhnlich bunt. Decken und Teppiche bestehen aus zahllosen Quadraten in Regenbogenfarben.

Einen Saal für die vielen Journalisten gibt es auch, doch das eigentliche Pressezentrum bleibt im bisherigen Ratsgebäude Justus Lipsius nebenan – so wie die gesamte Verwaltung des Rates. Die beiden Häuser sind mit zwei Brücken verbunden.

Wichtige Wahlen in Europa 2017 Niederlande Die Niederländer wählen am 15. März ein neues Parlament. Die regierende große Koalition aus Rechtsliberalen und Sozialdemokraten wird nach allen Prognosen keine Mehrheit mehr bekommen. Der Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders werden dagegen große Gewinne vorhergesagt.

Frankreich I Die Franzosen wählen einen neuen Präsidenten. Die erste Runde ist am 23. April. Erreicht dabei kein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit, findet am 7. Mai eine Stichwahl statt. Der konservative Bewerber François Fillon und die Rechtspopulistin und Europagegnerin Marine Le Pen von der Front National könnten sich nach Umfragen in der entscheidenden Endrunde gegenüberstehen.

Frankreich II In Frankreich wird zudem die Nationalversammlung gewählt. Die erste Runde ist am 11. Juni, ein gegebenenfalls notwendiger zweiter Wahlgang am 18. Juni. Wenn das Lager des neugewählten Staatschefs nicht die Mehrheit holt, werden die innenpolitischen Befugnisse des Präsidenten deutlich abgeschwächt. Eine derartige „Cohabitation“ gab es zuletzt von 1997 bis 2002 mit dem Konservativen Jacques Chirac als Präsidenten und dem Sozialisten Lionel Jospin als Premierminister.

Deutschland Im September ist Bundestagswahl. CDU-Chefin Angela Merkel will zum vierten Mal Kanzlerin werden. Dass die rechtspopulistische AfD den Sprung in den Bundestag schafft, gilt als ausgemacht. Insgesamt könnten sieben Parteien im Parlament vertreten sein (CDU, CSU, SPD, Linke, Grünen, AfD und FDP), was eine Regierungsbildung kompliziert machen dürfte.

Norwegen Dort wird am 11. September ein neues Parlament gewählt. Die Regierung aus Konservativen und einwanderungskritischer Fortschrittspartei kämpft um die Wiederwahl.

Doch wieso dann überhaupt ein neuer Hauptsitz? „Mehr Flexibilität und Effizienz“, sagt Rats-Generalsekretär Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Bei mehr als 6000 unterschiedlichen Treffen im Jahr sei der zusätzliche Platz nötig. Als der aktuelle Sitz 1994 bezogen wurde, habe die EU aus zwölf Mitgliedstaaten bestanden, jetzt sind es 28. Im Rekordjahr 2015 erlebte Brüssel allein zwölf Gipfel. Durchschnittlich sind es acht bis neun pro Jahr.

Das Justus-Lipsius-Gebäude sei für eine derartige Belegung nicht konzipiert worden, sagt Tranholm-Mikkelsen. „Europa“ sei auch deshalb eine Art Symbol für die Erweiterung der Europäischen Union. 2004 fiel die Entscheidung für das Gebäude, knapp acht Jahre hat allein der Bau gedauert. Für einen symbolischen Euro überließ die belgische Regierung das Grundstück dafür der EU. Großer Kritiker des teuren Projekts war der frühere britische Premierminister David Cameron. Er nannte das Haus einen „vergoldeten Käfig“.