 Dauerkrise für Erdogan: Die Türkei umzingelt sich selbst

IstanbulTürken fliegen gerne in die USA. Wohlhabende Geschäftsleute aus Istanbul besitzen Immobilien in Florida oder handeln mit Großkonzernen an der Ostküste. Während des jahrzehntelangen Kopftuchverbots an türkischen Universitäten studierten einige Frauen in Amerika. Und Metropolen wie New York oder San Francisco finden Türken genauso faszinierend wie Europäer auch. Mehr als 300.000 reisten im vergangen Jahr vom Bosporus dorthin. Die Flugverbindung der größten Airline des Landes, Turkish Airlines, von Istanbul nach New York trägt die Flugnummer TK001.

Seit Sonntagabend dürften deutlich weniger türkische Passagiere die Großraummaschine besteigen. Am Wochenende kündigte die US-Botschaft in Ankara an, vorübergehend keine Kurz-Visa mehr an türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auszustellen. Hintergrund war die Festnahme eines türkischen Mitarbeiters des US-Konsulats durch die Istanbuler Polizei.

Der Mann sitzt seitdem in U-Haft, ihm wird Terrorunterstützung vorgeworfen. „Diese Festnahme wirft Fragen darüber auf, ob mancher [türkischer] Regierungsvertreter das Ziel hat, die langjährige Kooperation zwischen den USA und der Türkei zu stören“, begründete John Bass, US-Botschafter in Ankara, den Visastopp. Eine Videoaufnahme, in der Bass den Schritt der USA erläutert, wurde binnen weniger als 24 Stunden fast 10.000 Mal angesehen.

Eine mögliche Gegenreaktion hätte man sich bei Erdogan gut vorstellen können: Er hätte ausrasten und die amerikanische Regierung mit Nazi- oder ähnlichen Vergleichen überziehen können – es wäre keine Überraschung gewesen. Doch stattdessen reagierte er kühl, befand den Visastopp als traurig. Ungewöhnlich.

Dass die Vereinigten Staaten die Bevölkerung eines Landes derart bestrafen, wenn es eigentlich um einen Streit zwischen beiden Regierungen geht, kommt selten vor. Der Schritt zeigt, welche Blüten die Politik der Führung in Ankara treibt: Der türkische Staatschef mag Gründe dafür haben, an einigen Stellen hart zu agieren – angesichts der geostrategischen Lage und der hohen Terrorbedrohung im eigenen Land sollte das den Westen nicht überraschen. Der Regierung in Ankara geht jedoch häufig das Maß verloren, wie weit sie bei ihren ausländischen Partnern gehen kann. Läuft das so weiter, bewegt sich die Türkei in die Isolation. Die Konfliktpunkte im Überblick:

Terror, Krieg, Allmacht

Man muss es sich noch einmal vor Augen führen: In der Türkei sind innerhalb von zwei Jahren 500 Menschen durch Terroranschläge getötet worden. Dabei waren es gleich mehrere Gruppierungen, die in der Türkei teilweise offen zu Anschlägen aufgerufen hatten.

Der IS erklärte das Land zum Feind, nachdem die Türkei den USA erlaubt hatte, eine Luftwaffenbasis im Kampf gegen die Terrorgruppe zu benutzen. Am 10. Oktober 2015 töteten sie an einem einzigen Tag mehr als 100 Menschen, die in Ankara demonstrieren wollten.

Die verbotene kurdische Gruppierung PKK nahm kurze Zeit vorher ihren bewaffneten Kampf gegen türkische Sicherheitskräfte wieder auf und attackierte immer wieder Militärkonvois und Polizeiquartiere. Einzelne Anschläge der Gruppe richteten sich auch gegen Zivilisten. Seit dem Wiederaufflammen des PKK-Konflikts geht das türkische Militär massiv gegen die mutmaßlichen Verstecke vor.

Auch die PKK-Schwesterorganisation TAK ist für einiges Blutvergießen verantwortlich. Im Frühjahr 2016 ließ die ebenfalls verbotene Gruppe in Ankara und Istanbul Busse explodieren, die voll mit Sprengsätzen und Nägeln waren. Jedes Mal starben Dutzende Menschen, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren.

Weitere gut 250 Menschen starben innerhalb einer Nacht, während Teile des Militärs die Regierung stürzen wollten. Hinter dem Putschversuch, davon sind zumindest die türkische Regierung und große Teile der Bevölkerung überzeugt, steckt die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Seine Leute sollen über Jahrzehnte den Staat unterwandert und eigene Leute in die höchsten Positionen geschleust haben. Auf Videoaufnahmen aus der Putschnacht sind prominente Anhänger der Gülen-Bewegung zu sehen, die Beweislast ist erdrückend. Dutzende mutmaßliche Verantwortliche des Putschversuches sollen nach Europa geflohen sein, insbesondere in Deutschland sollen sich einzelne Rädelsführer versteckt halten.

Hinzu kommt ein Bürgerkrieg in dem Nachbarland, mit dem sich die Türkei den größten Grenzverlauf teilt: Syrien. Seit 2011 gehen dort Rebellen und Regierungstruppen aufeinander los. Nicht zuletzt ist in den Wirren des syrischen Bürgerkrieges der IS großgeworden – auch, weil die Gruppe teilweise in der Türkei um Anhänger werben konnte. Während Ankara zu Beginn als einer der stärksten Gegner des Machthabers Assad zu sein schien, ist Ankaras offener Widerstand gegen Damaskus inzwischen einem Lippenbekenntnis gewichen.

Als wäre das alles noch nicht genug, strebt die regierende Partei AKP einen Komplettumbau des Staatswesens an. Das Parlamentssystem soll durch ein Präsidialsystem ersetzt werden. Klar ist dabei, dass Präsident Erdogan deutlich mehr Macht erhält, während das Parlament geschwächt werden wird. Befürworter erhoffen sich eine effizientere Exekutive, Kritiker reden von Autokratie, gar Diktatur.