Friedmann als respekteinflößender Gegner im Gerichtssaal bekannt

Friedman studierte an der Columbia University und der juristischen Fakultät der New York University. Er entwickelte eine Reputation als aggressiver Insolvenz-Anwalt, vertrat Trump, als dessen Kasinos in Atlantic City Konkurs anmeldeten. In Gerichtssälen ist er als respekteinflößender Gegner bekannt, wie Rechtsanwalt Tarik Munija, Friedmans Kontrahent in mehreren Rechtsfällen, schildert. Er habe zwar von Friedmans ausgeprägten Israel-Positionen gewusst, „aber wenn du dich mit David im Kriegsnebel befindest, ist der Nahe Osten das Letzte, worüber du sprichst.“

Wird er bestätigt, dürfte Friedman das Gesicht einer dramatischen Kursänderung unter Trump werden. Während Obamas Verhältnis zu Netanjahu bekanntermaßen belastet war, will sich Trump nach Friedmans Angaben an Israels Wünschen orientieren.

Beide – Friedman und Trump – haben einen Schwerpunkt darauf gesetzt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen - nach jahrzehntelanger Abneigung der USA, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Palästinenser beanspruchen Ostjerusalem für sich. Aufgebracht über Trumps Personalentscheidung haben linksgerichtete Gruppen und palästinensische Vertreter gewarnt, eine Bestätigung Friedmans könne das Ende jedweder Friedensbemühungen bedeuten.

Netanjahu selbst hat sich nicht öffentlich zur Nominierung geäußert. Aber aus seiner Umgebung verlautet, dass er erfreut sei: Denn er wisse, dass Friedman eine direkte Verbindung zu Trump habe.