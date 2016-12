Friedmann wirft Obama „blanken Antisemitismus“ vor

Unter Obama haben die USA eng mit J Street zusammengearbeitet, einer liberalen, pro-israelischen Organisation in den USA, die Netanjahu äußerst kritisch gegenübersteht. Friedman hingegen wirft Obama „blanken Antisemitismus“ vor und nennt J Street „schlimmer als Kapos“ – eine Anspielung auf jüdische Häftlinge, die in Konzentrationslagern als Nazi-Handlanger fungierten.

Jahrzehntelang haben sich die USA gegen den israelischen Siedlungsbau in Gebieten gewandt, die im Zuge des Nahostkrieges 1967 besetzt wurden. Friedman leitet eine gemeinnützige Organisation, die Millionen Dollar für Beit El gesammelt hat, eine Siedlung religiöser Nationalisten nahe Ramallah.

So überrascht es nicht, dass Friedmans Nominierung die in den vergangenen Jahren gewachsene Spaltung unter amerikanischen Juden weiter vertieft hat – zwischen jenen, die wollen, dass die USA Israel zu einer Friedenslösung drängen, und anderen, die meinen, dass Obama Israel im Stich gelassen habe. Es ist eine Debatte, die sich sogar im Tempel Hillel in New York abspielt, wo Friedmans Vater fast ein halbes Jahrhundert als Rabbi gedient hat.

„Ganz klar ziehen Davids Meinungen nicht jeden an“, sagt Ken Fink, Präsident der Synagoge. „Aber es gibt jede Menge Stolz auf den Sohn der Gemeinde.“

Trump wies bei der Bekanntgabe der Nominierung darauf hin, dass die Bar-Mizwa des designierten Botschafters vor 45 Jahren an der Klagemauer in Jerusalem stattgefunden habe, wo Friedman jetzt auch ein Haus besitzt. War sein – verstorbener – Vater zwar ein orthodoxer Rabbi, gehört die Synagoge jedoch einer gemäßigteren konservativen Strömung an. Das heißt, die Friedmans sind strenger gläubig als viele der anderen Gemeindemitglieder.

Cindy Grosz kennt Friedman seit fast 50 Jahren und erinnert sich an große Partys der Familie mit turbulenten Debatten über jüdische Themen. „Er hat immer noch dieselben besten Freunde wie vor 30 Jahren. Das hat sich nicht geändert“, sagt Grosz.