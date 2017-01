 ++ Live-Blog Davos ++: „Eliten müssen dem Volk zuhören“

Der erste Tag in Davos Der US-Finanzier Anthony Scaramucci hat politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern vorgeworfen, den Kontakt zu den einfachen Leuten verloren zu haben. (Foto: AFP)

Mit einer Rede eröffnete der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag die 47. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Der erste Tag im Newsblog.

Jeder Punkt ein Flüchtling: Eindrucksvolle Demonstration, wie sich die Flüchtlingsströme über Jahre entwickelt haben #HBDavos #davos2017 pic.twitter.com/BQLW9pM3OS — luki (@luki_hb) January 17, 2017

+++ Ausblick für die Vereinigten Staaten +++

Der ehemalige Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) gibt im Gespräch mit Anthony Scaramucci, Berater des baldigen US-Präsidenten Donald Trump, Ausblick über Prioritäten, Veränderungen und Möglichkeiten der zukünftigen Regierung.

+++ „Hören Sie den Leuten zu“ +++

„Gehen Sie in die Prärieländer der Vereinigten Staaten oder vielleicht an Orte in Großbritannien oder Orte in Europa. Sie kennen die Orte. Hören Sie den Leuten zu. Wir müssen als kollektive Gruppe die richtigen politischen Entscheidungen finden“, sagte Scaramucci. Er betonte, dass die reichsten drei Prozent der Bevölkerung von den Konjunkturmaßnahmen nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise profitiert hätten und wieder dort seien, wo sie 2007 waren. Der Rest schlage sich irgendwie durch.

+++ Trump-Berater: Eliten müssen Komfortzone verlassen +++

Der US-Finanzier Anthony Scaramucci hat politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern vorgeworfen, den Kontakt zu den einfachen Leuten verloren zu haben. Die globalen Eliten müssten ihre Komfortzone verlassen und den Leuten zuhören, wenn sie das Brexit-Votum oder den Wahlsieg von Donald Trump in den USA verstehen wollten, sagte Scaramucci am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Er ist Teil von Trumps Übergangsteam, das dessen Amtsantritt vorbereitet.

+++ China warnt vor Folgen eines Handelskrieges +++

Angesichts protektionistischer Töne des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat China vor den Folgen eines Handelskriegs gewarnt. Niemand werde aus einer solchen Konfrontation als Sieger hervorgehen, sagte Staatschef Xi Jinping in Davos. Protektionismus sei, als ob man sich in eine „dunkle Kammer“ einschließe, in den kein Außenlicht dringe. Man dürfe die Globalisierung nicht abschreiben. Es gehe vielmehr darum, ihre Folgen abzufedern, erklärte Xi beim ersten Auftritt eines chinesischen Staatschefs auf der Konferenz der Finanzelite in dem Schweizer Bergort.

Mächtiger Auftritt des chinesischen Präsidenten, der die Globalisierung und den Freihandel vehement verteidigt hat #wef17 #HBDavos — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 17, 2017

+++ Absage an Protektionismus +++

„Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft“, sagte Xi. Alle Länder seien voneinander abhängig. Xi betonte: „Die dringendste Aufgabe ist es, die Weltwirtschaft aus schwierigem Fahrwasser herauszuführen.“

+++ Plädoyer für Globalisierung +++

Chinas Regierungschef Xi Jinping appelliert an die Staatschefs, nicht die Globalisierung für die Probleme auf der Welt verantwortlich zu machen. „Was uns Sorge bereiten sollte ist, dass wir den Problemen ohne Lösung gegenüberstehen.“ Man solle die Globalisierung eher als Chance sehen.



"Alle Menschen müssen den Nutzen der Globalisierung erfahren"! Chinas Staatspresident Xi Jinping in #davos2017 #handelsblatt pic.twitter.com/MNY5ad1Y5b — Sven Afhüppe (@SvenAfhueppe) January 17, 2017





Xi contra Trump: "Wir müssen Nein sagen zum Protektionismus. Niemand kann als Gewinner aus einem Handelskrieg hervorgehen!" #davos2017 — Sven Afhüppe (@SvenAfhueppe) January 17, 2017

Chinas Xi macht drei Fehler der Globalisierung aus: Fehlende Wachstumstreiber, schlechtes Mangement der Politik, wachs. Ungleichheit #wef17 — Stephan Scheuer (@StephanScheuer) January 17, 2017

+++ John Cryan: Finanzkonzerne waren zu komplex +++

Ihre Komplexität und nicht die schiere Größe ist den Finanzkonzernen nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef John Cryan in der letzten Finanzkrise zum Verhängnis geworden. „Es geht nicht um Größe“, sagte Cryan am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dies sei kein Problem bei einem einfachen Kredit- und Spargeschäft. Das Problem sei die Ausweitung auf viele Märkte, Produkte und Kundengruppen gewesen. „Und wir haben uns nicht immer so selbst kontrolliert, wie wir es hätten tun sollen“, räumte er ein. „Es war der Zeitgeist: Der Fokus lag auf Wachstum, auf dem Gewinnen von Marktanteilen, auf grenzüberschreitenden Fusionen, die zwar nicht mehr Wert geschaffen haben, jedoch mehr Komplexität.“

+++ „Zu kompliziert, um sie zu managen“ +++

Während der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 mussten sich viele namhafte Banken den Vorwurf „too big to fail“ gefallen lassen – also zu groß zu sein, als dass der Steuerzahler sie untergehen lassen könnte. „Ich denke, eine bessere Formulierung war immer: zu kompliziert, um sie zu managen“, sagte Cryan auf einem Podium zur Zukunft der Finanzwirtschaft. Es habe häufig am „gesunden Menschenverstand“ bei der Abschätzung von Risiken gefehlt. Heute seien Banken dagegen besser geführt. „Wir fragen uns, was falsch laufen könnte.“

+++ Trump-Berater: US-Notenbank muss unabhängig bleiben +++

Ein Berater des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat der US-Notenbank Fed auch künftig freie Hand zugesichert. „Was jeder will - die Regierung eingeschlossen - ist eine unabhängige Fed“, sagte Anthony Scaramucci am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Diese Unabhängigkeit habe sich in den vergangenen 104 Jahren ausgezahlt. Der Trump-Regierung gehe es nun um die Wiederbelebung des amerikanischen Traums. Dazu müsse die Fed unabhängig agieren können.

+++ Allzeit-Tief für Glaubwürdigkeit von CEOs +++

Fondsmanager Bill Gross twittert eine Grafik aus dem Edelman Trust Barometer, einer Umfrage unter mehr als 32.000 Menschen in 28 Ländern der Welt, die zwischen Mitte Oktober und Mitte November des vergangenen Jahres stattgefunden hat. Nach der die Glaubwürdigkeit von CEOs ein neues Tief erreicht hat.

Trust in CEOs almost universally around the world now at almost all-time lows. #WEF17 #Davos #Edelman Trust Barometer pic.twitter.com/iqYCNKGAGa — Bill Gross (@Bill_Gross) January 17, 2017

Die Mehrheit der Menschen glaubt inzwischen, dass das gebildete „System“, nicht mehr funktioniert. Die Wirtschaft muss sich vor diesem Hintergrund Sorgen darüber machen, dass ihr nicht in der Zukunft die Lizenz des gesellschaftlichen Konsens entzogen wird, auf deren Basis sie Geschäfte macht. Und 53 Prozent glauben trotz aller Reformen der vergangenen Jahre noch immer nicht, dass die harten Eingriffe der Regulatoren in den Finanzmarkt rund um die Welt dafür gesorgt haben, dass die Wirtschaft stabiler arbeiten kann.

+++ Brexit: Bank-Chefs bereiten sich auf das Schlimmste vor +++

Kurz bevor die britische Ministerpräsidentin Theresa May in London ihre Brexit-Pläne in einer Rede vorstellt, betonen anwesende Bank-Chefs auf dem Weltwirtschaftsforum, dass sie sich darauf vorbereiten ihre Geschäfte aus London in die Eurozone zu verlagern.

May wird sich laut einem Medienbericht bei ihrer Grundsatzrede zum Brexit am Dienstag zum Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion bekennen. Dies gehöre zu den wichtigsten zwölf Verhandlungszielen, die May in ihrer Rede darlegen werde, berichtet der britische „Telegraph“. Es werde keine Teil-Mitgliedschaft in der EU noch sonstige Konstrukte geben, die Großbritannien „halb drinnen“ oder „halb draußen“ ließen.

Martin Gilbert, CEO von der Vermögensverwaltung Aberdeen Asset Management, sagte es sei Zeit für die Banken zu entscheiden ob sie nach Dublin, Paris oder Frankfurt gehen wollen. „Man muss sich auf das Schlimmste vorbereiten und auf das beste hoffen,“ so Gilbert.

+++ UBS-Chef Weber: Stimmung in Davos zu negativ +++

Für 2017 sei er optimistisch, sagte der ehemalige Bundesbank-Chef Axel Weber in einem Interview mit dem Nachrichtensender „Bloomberg“. „Normalerweise finde ich die Stimmung hier immer etwas zu optimistisch, aber dieses Jahr ist sie ein wenig zu düster.“

Zehn Jahre nach der Finanzkrise habe sich die Wirtschaft stabilisiert, die Regierung des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump übernehme einen dynamischen Arbeitsmarkt und werde steuerliche Veränderungen bewirken. Während die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sich verschlechtern. Das sei zwar ein Risiko, aber gleichzeitig eine Chance, die die europäischen Länder nutzen könnten.

+++ Endlich chinesische Elite +++

Das Chinas Ministerpräsident, begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation, nach Davos kommt. Dort hatte man ihn in den Jahren zuvor vermisst. Deutsche Promis gibt es hingegen wie eh und je, berichtet Kirsten Ludowig in unserem morgendlichen Video-Update live aus Davos.

+++ Erste Diskussionsrunde +++

Mit klaren Worten zur Politik der Europäischen Zentralbank hat sich der US-Ökonom Kenneth Rogoff zu Beginn des Weltwirtschaftsforums positioniert. Ohne Anleihekäufe würde die Euro-Zone kollabieren, so der Harvard-Ökonom. Die EZB tagt am Donnerstag und berät über die Zukunft ihres Anleihekaufprogramms, das vor allem aus Deutschland scharfe Kritik erfährt.

Rogoff: Wenn die EZB jetzt die AnleiheKäufe stoppen würde, würde die Eurozone kollabieren #davos2017 #HBDavos — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 17, 2017

John Cryan at #davos2017: The digital world very often eats our profits #HBDavos pic.twitter.com/W62g1z3epN — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 17, 2017

+++ Xi Jinping hält Eröffnungsrede +++

Offiziell eröffnet wird das 47. Weltwirtschaftsforum in Davos um 11 Uhr mit einer Rede des chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Kernthema ist die Zukunft von Freihandel und Globalisierung angesichts der jüngsten Erfolge von Populisten.

Das Wirtschaftsforum unter dem Motto „Responsive and Responsible Leadership“ (anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung) steht in diesem Jahr im Schatten der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington am Freitag. Aus dem Umfeld des Republikaners wird der frühere Hedgefonds-Manager Anthony Scaramucci in Davos erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt dem Treffen das zweite Jahr in Folge fern. Für den Schutz der Teilnehmer in dem abgeschotteten Ort sind auch bis zu 5000 Soldaten im Einsatz.

+++ Schwergewichte aus der Unternehmenswelt +++

In der Veranstaltung „Size Matters: The Future of Big Business“ geht es um die wenigen Konzerne, die das Gros der Gewinne erwirtschaften – und daraus resultierend um die Frage, ob die Konzentration zulasten von Wettbewerb und Innovation geht. Gesprochen wird am ersten Tag in Davos aber auch über das, was als die nächste Stufe der digitalen Revolution gilt: künstliche Intelligenz, kurz KI.