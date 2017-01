 ++ Live-Blog Davos ++: HSBC-Chef warnt vor hartem Brexit

HSBC-Chef warnt vor hartem Brexit Douglas Flint warnte, dass die Wirtschaftskraft Europas unter einem „harten Brexit“ leiden wird. (Foto: AFP)

Mit einer Rede eröffnete der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag die 47. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Der erste Tag im Newsblog.

+++ HSBC-Chef warnt vor hartem Brexit +++

Douglas Flint warnte, dass die Wirtschaftskraft Europas unter einem „harten Brexit“ leiden wird. Die nächsten zwei Jahre würde sie dann, anstatt wie geplant weiter zu wachsen, eher fallen. Außerdem sei eine Aufsplittung der geplanten Wirtschaftskraft des Finanzstandorts London auf Städte wie New York, Singapur und andere Städte gegen die Bemühungen gehen, die Risiken der Finanzbranche zu minimieren. Bis jetzt habe London die Marktturbulenzen gut aufgegangen. „Nur wenige Finanzsysteme auf der Welt hätten ein solches Ereignis mit so starken Kursausschlägen überstanden, ohne zusammenbrechen“.

+++„Krieg ist das Ergebnis gescheiterter Diplomatie“ +++

Der noch amtierende US-Außenminister spricht über Diplomatie in Zeiten von IS, Terror und Krieg.

+++ Credit Suisse beruhigt Anleger +++

Trotz weiterer Kürzungen schaut Credit Suisse CEO Tidjane Thiam positiv auf das kommende Jahr. „2017 wird auf jeden Fall besser als 2016“, sagte Thiam. Da musste die Bank insgesamt 6000 Stellen streichen. Schlagzeilen machten die Schweizer erst wieder vor wenigen Wochen, nachdem sie einen milliardenschweren Vergleich mit den US-Behörden geschlossen hatten. Wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit faulen Hypothekenpapieren mussten sie insgesamt 5,28 Milliarden Dollar (5,06 Milliarden Euro) zahlen.

+++ „Phänomenale Beziehungen zu China“ +++

Die neue US-Administration wolle „phänomenale Beziehungen“ zu China pflegen, sagte Scaramucci. „Aber wenn sie an die Globalisierung glauben, dann sollten sie uns die Hand ausstrecken und symmetrische Vereinbarungen zulassen.“ Kurz zuvor hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Davos in einer Grundsatzrede vor Protektionismus und Abschottung gewarnt.

Trumps's Davos Man Anthony Scaramucci: #WEF17 #HBDavos: Trumps Antrittsrede wird uns an Reagan 1981 erinnern. Er ist ein Mann des Friedens pic.twitter.com/gxAvLrXTXC — Torsten Riecke (@torstenriecke) January 17, 2017

+++ Trump-Berater: „Faire Handelsabkommen“ +++

Nach scharfer Kritik an den Wirtschaftsplänen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat ein Berater des Politikers für faire Handelsabkommen geworben. „Wir wollen keine Handelskriege“, sagte der frühere Hedgefonds-Manager Anthony Scaramucci am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. „Alles, worum wir bitten, ist, mehr Gleichheit in diese Handelsvereinbarungen zu bringen.“

Die „asymmetrischen Verträge“ der vergangenen Jahrzehnte hätten der Produktion in den USA schwer zu schaffen gemacht und große Teile der Arbeiterklasse in die Armut gestürzt. Trump hatte angekündigt, gleich nach seiner Amtsübernahme internationale Freihandelsabkommen zu kündigen. Das hatte zu scharfer Kritik auch in China geführt.

+++ Ausblick für die Vereinigten Staaten +++

Der ehemalige Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) gab im Gespräch mit Anthony Scaramucci, Berater des baldigen US-Präsidenten Donald Trump, Ausblick über Prioritäten, Veränderungen und Möglichkeiten der zukünftigen Regierung.

+++ „Hören Sie den Leuten zu“ +++

„Gehen Sie in die Prärieländer der Vereinigten Staaten oder vielleicht an Orte in Großbritannien oder Orte in Europa. Sie kennen die Orte. Hören Sie den Leuten zu. Wir müssen als kollektive Gruppe die richtigen politischen Entscheidungen finden“, sagte Scaramucci. Er betonte, dass die reichsten drei Prozent der Bevölkerung von den Konjunkturmaßnahmen nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise profitiert hätten und wieder dort seien, wo sie 2007 waren. Der Rest schlage sich irgendwie durch.

Jeder Punkt ein Flüchtling: Eindrucksvolle Demonstration, wie sich die Flüchtlingsströme über Jahre entwickelt haben #HBDavos #davos2017 pic.twitter.com/BQLW9pM3OS — luki (@luki_hb) January 17, 2017

+++ Trump-Berater: Eliten müssen Komfortzone verlassen +++

Der US-Finanzier Anthony Scaramucci hat politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern vorgeworfen, den Kontakt zu den einfachen Leuten verloren zu haben. Die globalen Eliten müssten ihre Komfortzone verlassen und den Leuten zuhören, wenn sie das Brexit-Votum oder den Wahlsieg von Donald Trump in den USA verstehen wollten, sagte Scaramucci am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Er ist Teil von Trumps Übergangsteam, das dessen Amtsantritt vorbereitet.

Mächtiger Auftritt des chinesischen Präsidenten, der die Globalisierung und den Freihandel vehement verteidigt hat #wef17 #HBDavos — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 17, 2017

+++ China warnt vor Folgen eines Handelskrieges +++

Angesichts protektionistischer Töne des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat China vor den Folgen eines Handelskriegs gewarnt. Niemand werde aus einer solchen Konfrontation als Sieger hervorgehen, sagte Staatschef Xi Jinping in Davos. Protektionismus sei, als ob man sich in eine „dunkle Kammer“ einschließe, in den kein Außenlicht dringe. Man dürfe die Globalisierung nicht abschreiben. Es gehe vielmehr darum, ihre Folgen abzufedern, erklärte Xi beim ersten Auftritt eines chinesischen Staatschefs auf der Konferenz der Finanzelite in dem Schweizer Bergort.

+++ Absage an Protektionismus +++

„Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft“, sagte Xi. Alle Länder seien voneinander abhängig. Xi betonte: „Die dringendste Aufgabe ist es, die Weltwirtschaft aus schwierigem Fahrwasser herauszuführen.“

"Alle Menschen müssen den Nutzen der Globalisierung erfahren"! Chinas Staatspresident Xi Jinping in #davos2017 #handelsblatt pic.twitter.com/MNY5ad1Y5b — Sven Afhüppe (@SvenAfhueppe) January 17, 2017

+++ Plädoyer für Globalisierung +++

Chinas Regierungschef Xi Jinping appelliert an die Staatschefs, nicht die Globalisierung für die Probleme auf der Welt verantwortlich zu machen. „Was uns Sorge bereiten sollte ist, dass wir den Problemen ohne Lösung gegenüberstehen.“ Man solle die Globalisierung eher als Chance sehen.



Xi contra Trump: "Wir müssen Nein sagen zum Protektionismus. Niemand kann als Gewinner aus einem Handelskrieg hervorgehen!" #davos2017 — Sven Afhüppe (@SvenAfhueppe) January 17, 2017





Chinas Xi macht drei Fehler der Globalisierung aus: Fehlende Wachstumstreiber, schlechtes Mangement der Politik, wachs. Ungleichheit #wef17 — Stephan Scheuer (@StephanScheuer) January 17, 2017

Trust in CEOs almost universally around the world now at almost all-time lows. #WEF17 #Davos #Edelman Trust Barometer pic.twitter.com/iqYCNKGAGa — Bill Gross (@Bill_Gross) January 17, 2017

+++ John Cryan: Finanzkonzerne waren zu komplex +++

Ihre Komplexität und nicht die schiere Größe ist den Finanzkonzernen nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef John Cryan in der letzten Finanzkrise zum Verhängnis geworden. „Es geht nicht um Größe“, sagte Cryan am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dies sei kein Problem bei einem einfachen Kredit- und Spargeschäft. Das Problem sei die Ausweitung auf viele Märkte, Produkte und Kundengruppen gewesen. „Und wir haben uns nicht immer so selbst kontrolliert, wie wir es hätten tun sollen“, räumte er ein. „Es war der Zeitgeist: Der Fokus lag auf Wachstum, auf dem Gewinnen von Marktanteilen, auf grenzüberschreitenden Fusionen, die zwar nicht mehr Wert geschaffen haben, jedoch mehr Komplexität.“

+++ „Zu kompliziert, um sie zu managen“ +++

Während der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 mussten sich viele namhafte Banken den Vorwurf „too big to fail“ gefallen lassen – also zu groß zu sein, als dass der Steuerzahler sie untergehen lassen könnte. „Ich denke, eine bessere Formulierung war immer: zu kompliziert, um sie zu managen“, sagte Cryan auf einem Podium zur Zukunft der Finanzwirtschaft. Es habe häufig am „gesunden Menschenverstand“ bei der Abschätzung von Risiken gefehlt. Heute seien Banken dagegen besser geführt. „Wir fragen uns, was falsch laufen könnte.“