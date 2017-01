 +++ Live-Blog Davos +++: Türkei besteht nicht länger auf Syrien-Lösung ohne Assad

DavosDer letzte Tag in Davos gehört traditionell den Propheten, Prognostikern und Weissagern. Das „Global Economic Outlook“ ist eine Pflichtveranstaltung wen man wissen will, wie sich das Jahr 2017 wirtschaftlich entwickeln wird.

Bundesfinanzminister Schäuble: Kann mir nicht vorstellen, dass größe Wirtschaftsmacht der Welt Freihandel zerstören will #wef17 #HBDavos pic.twitter.com/LzoqWDqZRd — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 20, 2017

+++ Türkei will nicht länger auf Syrien-Lösung ohne Assad bestehen +++

Die Türkei rückt von ihrer Forderung ab, der syrische Präsident Baschar al-Assad dürfe bei einer Konfliktlösung für sein Land keine Rolle spielen. Der stellvertretende türkische Ministerpräsident Mehmet Simsek sagte am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforums, Assad trage „voll und ganz“ die Verantwortung für den Tod von Hunderttausenden Menschen in dem seit fast sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg.

Die Türkei müsse aber realistisch sein und anerkennen, dass sich die Lage in Syrien dramatisch verändert habe. „Die Türkei kann also nicht länger auf eine Lösung ohne Assad bestehen“, erklärte Simsek. Die Türkei unterstützt Teile der syrischen Opposition in ihrem Kampf gegen Assad. Die Lage hat sich mit dem Eingreifen Russlands zugunsten Assads verändert.

Ankara setze große Hoffnungen auf die gemeinsam mit Russland und Iran einberufenen syrischen Friedensgespräche in Kasachstan, sagte Simsek weiter.

Britischer Schatzkanzler Hammond: Anders als in USA ging es beim Brexit nicht um Protektionismus, sondern um Einwanderung #WEF17 #HBDavos pic.twitter.com/6ZdT1pmm56 — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 20, 2017

+++ Hammond: Trump sorgt für mehr Ungewissheit als der Brexit +++

Der neue amerikanische Präsident Donald Trump sorgt nach Ansicht des britischen Finanzministers Philip Hammond für mehr Ungewissheit als der Brexit. Für Großbritannien und den Rest Europas sei der Regierungswechsel in Washington ein ganz großes Thema, sagte Hammond am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforum.

Es sei nicht abzusehen, was Trumps kritische Haltung zum Freihandel und der europäischen Einwanderungs- und Verteidigungspolitik für die EU bedeuten werde. Die Ungewissheit darüber sei wahrscheinlich größer als die über die Folgen des britischen EU-Austritts.

BlackRock-Chef Fink: Bürger in USA und UK sind ermutigt, weil ihre Stimme gehört wurde. Daher konsumieren sie mehr #wef17 #HBDavos pic.twitter.com/w27EvxScKv — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 20, 2017

+++ Ebay baut um +++

Der Chef der Online-Handelsplattform Ebay will neben Produkten auch verstärkt die passenden Services anbieten. Das werde zur Zeit bei Autoteilen getestet, sagte Devin Wenig der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Rande des Weltwirtschaftsforums.

„Wenn Sie also einen Satz Reifen kaufen vor dem Winter oder im Frühling, dann montieren einige Leute diesen sicherlich selbst, andere wollen aber einen Mechaniker haben, der ihnen die Reifen aufzieht. Das sollten wir ihnen mit einem Gutschein ermöglichen.“ Deutschland sei einer der ersten Märkte, wo diese Dienstleistungen angeboten werden sollen.



Was bereits sehr gut laufe, sei der Premiumservice Ebay Plus - Ebays Antwort auf Amazon Prime. Für eine jährliche Grundgebühr bekommen die Kunden kostenlosen Versand und Rückversand bei bestimmten Produkten sowie Sonderangebote. „Das Wachstum ist beträchtlich“, sagte Wenig. „Die deutschen Kunden mögen es.“

+++ Globale Sicherheitsrisiken +++

Heute gibt es einen Ausblick auf die globalen Sicherheitsrisiken. Das ist aus Sicht der deutschen Teilnehmer besonders interessant, weil hier mit Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, und Nikolaus von Bomhard, dem scheidenden Vorstandschef der MunichRe, gleich zwei Landsleute auf dem Panel sitzen werden.