 +++ Live-Blog Davos +++: „Wir wollen ein wirklich globales Großbritannien schaffen“

DavosDass die Digitalisierung Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändert, stellt kaum noch jemand infrage. Unklar ist allerdings, wie tief die Einschnitte ausfallen – für den Arbeitsmarkt, die Produktionsketten oder die Kommunikation. Am Donnerstag befassen sich gleich mehrere Veranstaltungen mit den verschiedenen Herausforderungen der Digitalisierung. Unter anderem mit dem Thema Blockchain.

+++ May: Mehr Politik für das Volk +++

„Wir müssen mehr auf die Sorgen der Menschen eingehen, die das Gefühl haben, dass die moderne Welt sie zurücklässt“, fordert May in ihrer Rede.

+++ „Wir wollen ein wirklich globales Großbritannien schaffen“ +++

„Die Engländer haben die mutige Entscheidung getroffen, ein wirklich globales Großbritannien zu schaffen,“ sagte die britische Premierministerin Theresa May auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Entscheidung für den Brexit sei keine Entscheidung gegen die europäischen Freunde, oder gar gegen die Europäische Union selbst gewesen. „Die EU soll Bestand haben, sie ist von unglaublicher Wichtigkeit,“ betonte May. Aber man wolle seine eigenen Entscheidungen treffen.

+++ Theresa May hält Rede in Davos +++





+++ Allianz für Kampf gegen Epidemien +++

Zum Kampf gegen Epidemien wie Ebola oder Sars hat Microsoft-Gründer Bill Gates mit der Wellcome-Stiftung und auch der Bundesregierung eine millionenschwere Allianz gebildet. Ziel von CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ist es, sichere und effektive Impfstoffe zu entwickeln, wie die Partner am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekanntgaben. „Das Ziel ist es, die Reaktionszeit zu verkürzen“, sagte Gates gestern im Interview mit unserem USA-Korrespondenten Thomas Jahn.

+++ 100 Mrd. US-Dollar Verlust wegen Sanktionen +++

Die westlichen Strafmaßnahmen gegen Russland hätten europäische Firmen bisher rund 100 Milliarden US-Dollar und US-Unternehmen etwa 70 Milliarden Dollar gekostet, sagte Dmitrijew. Er räumte ein, dass auch russische Firmen „signifikante Verluste“ von mehreren Dutzende Milliarden Dollar erlitten hätten. Der Staatsfonds hilft Investoren, sich in Russland zu engagieren. Derzeit verfüge der RDIF über 40 Milliarden Dollar, davon habe die russische Regierung 10 Milliarden Dollar beigesteuert, sagte Dmitrijew.

+++ Russischer Staatsfonds hofft auf bessere Geschäfte unter Trump +++

„Wir hoffen auf die Trump-Administration. Sie verfolgt einen pragmatischeren Ansatz“, sagte der Chef des russischen Staatsfonds für Direktinvestitionen (RDIF), Kirill Dmitrijew, der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

„Die Trump-Administration hat sich bereits positiv über Russland geäußert, sie ist bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten“, betonte Dmitrijew. „Wir erwarten, dass der Druck (auf Unternehmen) sinken wird.“ Bereits im Frühling werde eine große US-Delegation in Russland erwartet.