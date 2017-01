Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Die EU steckt mitten in der Auflösung.“

Soros hat sich immer wieder durch markante Sprüche und unkonventionelle Ansichten hervorgetan. Berühmt geworden ist der in Ungarn geborene und bei der dortigen populistischen Regierung mittlerweile in Ungnade gefallene Kämpfer für eine liberale Welt durch seine erfolgreiche Spekulation gegen das britische Pfund in den 1990er Jahren.

Der britischen Premierministerin Theresa May sagte Soros angesichts der schwierigen Brexit-Verhandlungen eine kurze Amtszeit voraus. „Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich an der Macht halten wird.“

Die Verhandlungen mit Brüssel würden sich länger hinziehen als viele erwarteten, meinte der Investor. Der Brexit sei für die Europäische Union ein Desaster. „Die EU steckt mitten in der Auflösung.“ Die EU sei zu kompliziert geworden, und die Menschen hätten sich von ihr entfremdet. „Wenn die EU zusammenbricht, wird das sehr schlimme Folgen haben.“

Auch das Verhältnis der USA mit China sieht der Milliardär mit Sorge. Trump bereite sich auf einen Handelskrieg vor. „Und wenn man einen Handelskrieg startet, kann sich das sehr leicht zu einer anderen Art von Konflikt auswachsen. Das ist sehr gefährlich.“