 Gesellschaftliche Spaltung durch Trump: Ein Zyklon kommt auf uns zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Ich wandele seit einigen Monaten um hundert Prozent aufgewertet mit einer apokalyptischen Schadenfreude herum, wenn ich an den europäischen Porzellanladen denke und an den Zyklon, dessen Zentrum sich mit mathematischer Präzision zu nähern beginnt.“

Diesen Satz schrieb Ernst Jünger, der Poet des Buchs „In Stahlgewittern“, der Weltkriegsoffizier, im Oktober 1930, nachdem die linken und rechten Feinde der Weimarer Republik bei den Reichstagswahlen zusammen rund 30 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigt hatten. Ich schaudere ob der Hellsichtigkeit dieses Satzes. Ich schaudere ob der selbstgefälligen, destruktiven Kälte, die sich in ihm ausdrückt. Ich schaudere, weil er mir nicht mehr aus dem...