 Live-Blog Davos: „Die Stimmung ist zu negativ“

Der erste Tag in Davos Eindrücke, Videos und die wichtigsten Ereignisse bekommen Sie in unserem Live-Blog direkt von unseren Reporten vor Ort. (Foto: AFP)

+++ UBS-Chef Weber ist die Laune in Davos zu negativ +++

Für 2017 sei er optimistisch, sagte der ehemalige Bundesbank-Chef Axel Weber in einem Interview mit dem Nachrichtensender „Bloomberg“. „Normalerweise finde ich die Stimmung hier immer etwas zu optimistisch, aber dieses Jahr ist sie ein wenig zu düster.“

Zehn Jahre nach der Finanzkrise habe sich die Wirtschaft stabilisiert, die Regierung des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump übernehme einen dynamischen Arbeitsmarkt und werde steuerliche Veränderungen bewirken. Während die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sich verschlechtern. Das sei zwar ein Risiko, aber gleichzeitig eine Chance, die die europäischen Länder nutzen könnten.

+++ Endlich chinesische Elite +++

Das Chinas Ministerpräsident, begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation, nach Davos kommt. Dort hatte man ihn in den Jahren zuvor vermisst. Deutsche Promis gibt es hingegen wie eh und je, berichtet Kirsten Ludowig in unserem morgendlichen Video-Update live aus Davos.

+++ Erste Diskussionsrunde +++

Mit klaren Worten zur Politik der Europäischen Zentralbank hat sich der US-Ökonom Kenneth Rogoff zu Beginn des Weltwirtschaftsforums positioniert. Ohne Anleihekäufe würde die Euro-Zone kollabieren, so der Harvard-Ökonom. Die EZB tagt am Donnerstag und berät über die Zukunft ihres Anleihekaufprogramms, das vor allem aus Deutschland scharfe Kritik erfährt.

Rogoff: Wenn die EZB jetzt die AnleiheKäufe stoppen würde, würde die Eurozone kollabieren #davos2017 #HBDavos — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 17, 2017

John Cryan at #davos2017: The digital world very often eats our profits #HBDavos pic.twitter.com/W62g1z3epN — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) January 17, 2017

+++ Xi Jinping hält Eröffnungsrede +++

Offiziell eröffnet wird das 47. Weltwirtschaftsforum in Davos um 11 Uhr mit einer Rede des chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Kernthema ist die Zukunft von Freihandel und Globalisierung angesichts der jüngsten Erfolge von Populisten.

Das Wirtschaftsforum unter dem Motto „Responsive and Responsible Leadership“ (anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung) steht in diesem Jahr im Schatten der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington am Freitag. Aus dem Umfeld des Republikaners wird der frühere Hedgefonds-Manager Anthony Scaramucci in Davos erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt dem Treffen das zweite Jahr in Folge fern. Für den Schutz der Teilnehmer in dem abgeschotteten Ort sind auch bis zu 5000 Soldaten im Einsatz.

+++ Schwergewichte aus der Unternehmenswelt +++

In der Veranstaltung „Size Matters: The Future of Big Business“ geht es um die wenigen Konzerne, die das Gros der Gewinne erwirtschaften – und daraus resultierend um die Frage, ob die Konzentration zulasten von Wettbewerb und Innovation geht. Gesprochen wird am ersten Tag in Davos aber auch über das, was als die nächste Stufe der digitalen Revolution gilt: künstliche Intelligenz, kurz KI.