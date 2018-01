Beim Weltwirtschaftsforum diskutieren Staatslenker und CEOs über globale Herausforderungen. Am Mittwoch redet Angela Merkel, Donald Trump reist vorzeitig an. Die chinesische Regierung kündigt Schließungen von Firmen an.

Liu He, Chefberater des chinesischen Präsidenten, hat in Davos am Mittwoch Reformen angekündigt, durch die sich das Land der Welt öffnen wolle. (Foto: Bloomberg) China kündigt Reformen an

DavosUm 14:20 Uhr spricht die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der 48. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Die Ereignisse des zweiten Tags finden Sie hier im Newsblog zum Nachlesen.

++ Peking will Firmen in Konkurs gehen lassen+++

Chinas Staatskonzerne müssen sich im Zuge einer Reform verstärkt auf Zusammenschlüsse oder auch Schließungen gefasst machen. Wie ein führender Regulierer Reuters am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mitteilte, ist Peking dabei auch bereit, nicht wettbewerbsfähige Firmen in Konkurs gehen zu lassen. „Marktteilnehmer durchleben gute und schlechte Zeiten und manchmal heißt es dann: in die Pleite gehen“, sagte der Chef der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen (SASAC), Xiao Yaqing. Eine Reihe von unrentablen Staatsbetrieben – sogenannte Zombie-Firmen – wurden in der Volksrepublik über Jahre von Peking über Wasser gehalten. Doch mittlerweile hat die Regierung umgesteuert: Bis Ende vorigen Jahres wurden nach Planvorgaben 1200 von ihnen dichtgemacht.

China hat Mitte des Jahrzehnts eine Kampagne gestartet, mit der der Staatssektor auf Vordermann gebracht werden soll – etwa durch Konzernzusammenschlüsse, Abbau von Überschusskapazitäten oder eben durch Schließung unrentabler Firmen. Laut dem Regulierer legt die Führung in Peking dabei großen Wert darauf, dass Arbeitskräfte im Zuge dieser Reformen nicht auf der Straße landen. Es gehe darum, in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden Auffanglösungen zu finden und die entlassenen Arbeitskräfte anderweitig unterzubringen. Xiao äußerte sich überzeugt, dass der Reformprozess gelingen werde: „Wir wollen die Betriebe größer, stärker und effizienter machen. Und so werden sie künftig auch aufgestellt sein.“

Dabei will die Kommunistische Partei den Spagat schaffen, sich auf Firmenebene aus dem operativen Geschäft herauszuhalten und zugleich die staatliche Kontrolle über die Betriebe zu behalten. Durch einen Konzentrationsprozess ist es Peking bereits in den vergangenen Jahren gelungen, die Zahl der von der Zentralregierung in Peking verwalteten Unternehmen auf 98 von 117 zu drücken. Diese Zahl soll laut Xiao durch „freiwillige“ Zusammenschlüsse sinken. Eine Planvorgabe gebe es aber nicht.

+++ China will die Welt „überraschen“ +++

2018 soll es in China Reformen geben, um die Wirtschaft zu öffnen. So lässt es die Regierung in Davos verlauten: „Einige Maßnahmen werden die Erwartungen der internationalen Gemeinschaft überschreiten“, sagte Liu He, Chefberater in Finanz- und Wirtschaftsfragen des chinesischen Präsidenten am Mittwoch in Davos. „Uns zu öffnen, ist nicht nur für China wichtig, sondern für die ganze Welt.“

#VonderLeyen zur Lage im #MittlerenOsten: „Nur unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ist eine Lösung in der Region möglich. #WEF2018 #HBDavos. pic.twitter.com/tCoXV0pN5k — Torsten Riecke (@torstenriecke) January 24, 2018

+++ EU soll sich neu erfinden +++

Die EU muss sich „neu erfinden“, hat der spanische König Felipe in Davos gesagt. Die Mitglieder müssten die Themen Integration, Währungsunion und Verteidigungspolitik priorisieren.

Die besten Zitate zu Davos Postchef Frank Appel „Wenn es Frankreich und Deutschland gut geht, geht es Europa gut.“ Blackstone-Chef Stephen Schwarzman Zum Thema Handelsschranken: „Die chinesischen Gesetze ähneln denen der USA aus dem 19. Jahrhundert, so gehen eben Schwellenländer ihren Weg.“ Indischer Premierminister Narendra Modi „Wir müssen akzeptieren, dass die Globalisierung langsam ihren Glanz verliert.“ Barclays-Chef Jes Staley „Wir haben die nächste Finanzkrise niemals vermeiden können.“ Kanadas Premierminister Justin Trudeau Zur Frauen- und Minderheitenförderung im Job: „Wir müssen die Natur der Arbeitswelt, wie wir sie kennen, ändern.“ US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross Zu US-Strafzöllen gegen China: „Handelskriege gibt es jeden Tag. Jeden Tag verletzen verschiedene Parteien die Regeln und ziehen einen unerlaubten Vorteil daraus. Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern.“

+++ Juncker sagt Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos ab +++

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat seine Reise zum Weltwirtschaftsforum (WEF) kurzfristig abgesagt. Eine Begründung gab es zunächst nicht. Aber auch ohne Juncker sei die europäische Agenda mit den für Mittwoch geplanten Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron stark vertreten, hieß es am Mittwoch aus WEF-Kreisen. Junckers Rede war für diesen Donnerstag geplant, wenige Stunden vor einer Ansprache der britischen Premierministerin Theresa May.

+++ US-Wirtschaftsminister: „Handelskriege gibt es jeden Tag“

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hat die jüngsten US-Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarpaneele verteidigt. „Handelskriege werden jeden Tag ausgefochten. Jeden Tag verletzen verschiedene Parteien die Regeln und ziehen einen unerlaubten Vorteil daraus“, sagte Ross am Mittwoch vor Journalisten in Davos. „Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern.“ Es sei möglich, dass China wegen der Zölle Vergeltung üben werde. Sorgen vor möglichen Gegenmaßnahen habe er aber nicht, sagte Ross. „Bei jeder handelspolitischen Maßnahme besteht die Möglichkeit einer Vergeltung.“ Es sei Sache der Chinesen, ob sie reagierten und wie.

Ein Gespenst geht um in Davos: Donald Trump. Obwohl der US-Präsident noch gar nicht da ist, bestimmt er fast alle Reden und Debatten. Das wird man auch heute spüren, wenn #Merkel und #Macron den Anti-Trump geben. #WEF2018 #Trump #HBDavos pic.twitter.com/qWJn7xHSXl — Torsten Riecke (@torstenriecke) 24. Januar 2018

Ross wies Vorwürfe zurück, die USA handelten protektionistisch. „Wenn die USA etwas unternehmen, wird ihnen Protektionismus vorgeworfen. Aber sich an die Regeln zu halten, ist nicht protektionistisch. Es ist unerlässlich, dass die Märkte korrekt funktionieren, dass die Leute korrekt handeln.“ Gemeinsam mit US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte Ross weitere Schutzmaßnahmen an, etwa im Stahlsektor, wo die USA auch deutschen Unternehmen unerlaubte Subventionierung vorwerfen. Mögliche Maßnahmen seien US-Präsident Donald Trump vorgelegt worden, der nun noch knapp drei Monate Zeit, sie zu genehmigen.

+++ Lawinengefahr zurückgegangen +++

Überwiegend bei Sonnenschein ist die Lawinengefahr in den Alpen weiter zurückgegangen. Für die Schweiz galt am Mittwoch Gefahrenstufe 3 von 5, wie das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) am Morgen in Davos angab. Zwei Tage zuvor war die Lage mit Stufe 5 und anhaltendem massivem Schneefall deutlich prekärer gewesen.

Demonstranten in der Schweiz protestieren am Mittwoch gegen den Trump-Besuch in Davos. Nun wird er sogar bereits früher zum Weltwirtschaftsforum anreisen. (Foto: AFP) US-Präsident kommt früher nach Davos

++ Dollerschwäche gut für USA? +++

„Offensichtlich ist ein schwächerer Dollar gut für uns in Bezug auf Handel und Chancen“, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Mittwoch in Davos. Aber ich denke, längerfristig ist die Stärke des Dollar ein Spiegelbild der Stärke der US-Wirtschaft und der Tatsache, dass er die Haupt-Reservewährung ist und weiterhin bleiben wird.“ Der Dollar ist, gemessen am Bloomberg-Dollar-Index, mittlerweile auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gesunken. Sorgen der Investoren über die protektionistische Agenda von Präsident Donald Trump und die Untersuchung eines Sonderermittlers zu dessen Kampagne im Jahr 2016 haben dazu beigetragen.

+++ Mnuchin: USA offen für internationalen Handel +++

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat in Davos die Offenheit der USA für internationalen Handel betont. Sein Land glaube „absolut“ an freien und fairen Handel, sagte er am Mittwoch. Kräftiges Wirtschaftswachstum in den USA sei vorteilhaft für die Weltwirtschaft, so Mnuchin. Präsident Donald Trump hatte am Montag neue Einfuhrzölle auf Solarpaneele und große Waschmaschinen verhängt. Mnuchin sagte, es gebe keinen Widerspruch zwischen Trumps „America First“-Agenda und seinem eigenen Glauben daran, beim Handel mit anderen zusammenzuarbeiten. Mnuchin ging auch auf Berichte ein, denen zufolge sich China darauf vorbereitet, die Käufe von US-Staatsanleihen zurückzufahren. Er sei deswegen nicht „besonders besorgt“, sagte der Finanzminister.



+++ US-Präsident Trump kommt früher nach Davos +++

Überraschend reist US-Präsident Donald Trump Regierungsvertretern zufolge nun doch schon früher als gedacht zum Weltwirtschaftsforum. Der Republikaner werde schon Mittwochabend Richtung Schweizer Alpen abheben. Er werde dann den ganzen Donnerstag Zeit für Treffen haben – etwa mit der britischen Premierministerin Theresa May oder dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Seine offizielle Davos-Rede steht am Freitag auf dem Programm.



+++ Angela Merkel in Davos erwartet +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wohl gerade verpassen. Bis zu ihrer fünften Begegnung – nach einem Besuch Merkels im Weißen Haus und drei Gipfeltreffen – wird es also noch ein paar Wochen dauern. Stattdessen stattet Merkel der wichtigsten wirtschaftspolitischen Konferenz weltweit ihren Besuch an dem Tag ab, an dem sich dort die europäische Prominenz tummelt. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist da, der italienische Ministerpräsident Paolo Gentilioni wird erwartet und auch der spanische König Felipe VI. Da will Merkel nicht fehlen. Es ist einer ihrer wenigen Ausflüge in die Weltpolitik in jüngerer Vergangenheit. Der zähe Prozess der Regierungsfindung nach der Bundestagswahl im September bindet sie an Berlin. Doch nach dem Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen ist die Regierungsbildung nach einer viermonatigen, quälenden Hängepartie erstmals in geordneten Bahnen. Wahrscheinlich ab Freitag wird es Koalitionsverhandlungen geben, auf die auch die europäischen Partner warten.

Das Zeitfenster, bis es losgeht, will Merkel für ein Signal ins Ausland nutzen: Ja, wir sind noch da, und wir wollen ein starkes Europa. Zwei Jahre war Merkel nicht in Davos – doch nach einem Jahr der Abschottungspolitik Trumps und angesichts nationalistischer Tendenzen auch in vielen Ländern Europas will sie nun die Bühne nicht den Spaltern dieser Welt überlassen. Ihre Botschaft in Davos wird eine für Mulilateralismus und Zusammenhalt sein.

+++ Europa im Fokus +++

Der Fokus der Beratungen in Davos liegt am Mittwoch auf dem Thema Europa. Vor allem um die Zukunft der Europäischen Union im Allgemeinen und natürlich auch der Euro-Zone im Besonderen soll es heute gehen. Dieses Thema dürfte vor allem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron zu besetzen wissen. In Davos dürfte er seine Ideen zu einer EU-Reform bekräftigen und zugleich für seine Reformagenda für sein Heimatland Frankreich werben. Nach einer ebensolchen Agenda dürfte auch der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni vielfach gefragt werden. Auch am Abend wird sich alles um Europa drehen: Bei einem Dinner im Hotel Meierhof versuchen sich die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sowie der französische und der spanische Wirtschaftsminister, Bruno Le Maire und Luis de Guindos, an einem gemeinsamen Konzept zur „Erneuerung Europas“.



+++ Gut 1000 Menschen demonstrieren in Zürich gegen Trump +++

Die Demonstranten zeigen ihren Unmut über den US-Präsidenten auf Plakaten: „Trump, Du bist nicht willkommen!“, heißt es beispielsweise auf einem Schild. (Foto: dpa) Proteste in Zürich

„Trump hau ab“: Etwas mehr als 1000 Menschen haben in Zürich gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und vor allem die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump protestiert. Die Demonstranten hielten am Dienstagabend Schilder mit Losungen gegen Trump und das WEF hoch und entzündeten bengalische Fackeln. Die Präsidentin der Schweizer Jungsozialisten, Tamara Funiciello, kritisierte das WEF sei „keineswegs friedensstiftend“. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, es blieb aber zunächst ruhig. Die Zürcher Stadtpolizei hatte die Kundgebung genehmigt. Eine Demonstration gegen das WEF in Davos war von der Graubündner Gemeinde zuvor abgelehnt worden. Zur Begründung hatte es geheißen, aufgrund des starken Schneefalls der vergangenen Tage gebe es in dem Alpenort kaum Platz.