++ Davos-Blog Tag 3 ++ „Markt votiert täglich neu für den Dollar“

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos diskutieren Staatslenker und CEOs über globale Herausforderungen. Am Donnerstag ist US-Präsident Trump angereist. Sein Finanzminister verteidigt seine umstrittenen Aussagen zum Dollar.

Der US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich in Davos zum derzeitigen schwachen Dollar-Kurs geäußert und damit eine hitzige Diskussion verursacht. (Foto: AFP) US-Finanzminister verteidigt Aussagen zum Dollar

DavosBis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Die Ereignisse des dritten Tags können Sie hier im Newsblog verfolgen.

+++ Amerikaner flüchten vor Trump +++

Während europäische Topmanager gespannt auf die Rede des mittlerweile in Davos angekommenen US-Präsidenten Donald Trump am Freitagnachmittag warten, versuchen viele amerikanische Führungskräfte schon davor aus den Schweizer Bergen zu fliehen. Einige erinnern sich noch an das Chaos vor 18 Jahren, als mit Bill Clinton das letzte Mal ein US-Präsident auf dem Gipfel auftauchte. Besonders am Freitag wird damit gerechnet, dass es wegen der enorm erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sehr schwierig wird abzureisen. Viele US-Manager wollen sich daher schon am Donnerstagnachmittag oder -abend wieder auf den Rückweg machen.

Einige Top-CEOs müssen vorher allerdings noch zu einem exklusiven Empfang von Trump im „goldenen Ei“. So wird das Davoser Hotel Intercontinental, in dem der Präsident residiert, genannt. Manche hoffen, dass sie es dennoch schaffen, mit dem spätesten Helikopterflug um 19 Uhr aus Davos herauszujetten. Der Trump-Empfang startet angeblich um 18 Uhr, eingeladen sind unter anderem Blackrock-Chef Larry Fink und UBS-Boss Sergio Ermotti, der auch Präsident der Swiss-American Chamber of Commerce ist.

Der US-Präsident erreicht Davos – im Helikopter Donald Trump kommt nach Davos 1 von 8 Aufgepasst: Als erster US-Präsident seit Bill Clinton im Jahr 2000 kommt Donald Trump zum Weltwirtschaftsgipfel nach Davos. Am Donnerstagmorgen traf er mit der Air Force One in Zürich ein. Höchste Sicherheitsstufe 2 von 8 Angesichts von Trumps protektionistischer Politik, ist dessen Entscheidung zur Teilnahme eine handfeste Überraschung. Für den Besuch waren höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Großer Auftritt 3 von 8 Eine Hubschrauberflotte kündigt das Nahen des präsidialen Dienstflugzeugs an. Mit dem Hubschrauber wird es für Trump auch von Zürich aus in die verschneiten Alpen weitergehen. Air Force One im Anflug 4 von 8 Nicht nur Sicherheitskräfte, auch Schaulustige beobachteten die Ankunft des US-Präsidenten am Flughafen. Im Laufe des Donnerstags und Freitags will dieser er mit verschiedenen Staats- und Regierungschefs sprechen, an einem Empfang teilnehmen, ein Dinner für europäische Unternehmensgrößen veranstalten. Am Freitag soll er dann eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede halten. Viel geplant 5 von 8 Live von Kameras gefilmt landete die Air Force One um 10.20 Uhr in Zürich. Zu Trumps Agenda werden in Davos unter anderem Vier-Augen-Gespräche mit der britischen Regierungschefin Theresa May und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gehören. Der US-Präsident ist da 6 von 8 Donald Trump grüßt nach seiner Ankunft in die Kameras. Viele Experten rätseln, was genau der US-Präsident mit seiner Reise in die Schweiz bezwecken will. Fest steht, dass sein Mantra „America First“ im Kreise der Globalisierer nicht auf Zustimmung stoßen dürfte. Auf nach Davos 7 von 8 Und weiter geht's: Der US-Regierungshubschrauber Marine One mit US-Präsident Donald Trump an Bord beim Start Richtung Davos.

+++ Britische Regierungschefin will Bitcoin „sehr ernsthaft“ beobachten +++

Die britische Premierministerin Theresa May sieht in der Kryptowährung Bitcoin ein beachtenswertes Problem. Großbritannien und andere Länder sollten die Risiken „sehr ernsthaft“ beobachten, sagte May am Rande des Weltwirtschaftsforums. Kryptowährungen könnten von Kriminellen genutzt werden. Gerade angesichts von Terrorismus und Kinderpornographie müssten sich Technologiefirmen auf ihre soziale Verantwortung besinnen.

Auch die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, kritisiert in Davos die Krypto-Branche. So verbrauche die Produktion von Bitcoin und Co. viel zu viel Energie, inzwischen so viel wie ein durchschnittliches G-20-Mitgliedsland. 2018 könne der Stromverbrauch dem Argentiniens gleichen. 2017 hatte er sich einer Bloomberg-Schätzung zufolge verdreifacht auf mehr als 37 Gigawattstunden pro Tag. „In Zeiten des Klimawandels, wenn wir darauf schauen, wie viel Kohle in manchen chinesischen Provinzen verbraucht wird, um das Bitcoin-Mining anzutreiben, müssen wir uns Sorgen machen“, so Lagarde.

+++ Notenbankchef spricht von Milliardenschaden durch Brexit +++

Der britische Notenbankchef Mark Carney hat die Kosten des Brexit-Votums für die Wirtschaft auf rund zehn Milliarden Pfund pro Jahr beziffert. Die Zeitung „Times“ berichtet, der Währungshüter habe sich am Rande des Weltwirtschaftsforums entsprechend geäußert. Ein Sprecher der Notenbank wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. Dieser basiert auf Äußerungen von Teilnehmern, die in Davos an einem Treffen mit Carney hinter verschlossenen Türen teilnahmen. Brexit-Befürworter haben den Kanadier an der Spitze der britischen Notenbank mehrfach vorgeworfen, er versteife sich zu sehr auf negative konjunkturelle Auswirkungen des EU-Austritts. Die Wirtschaft auf der Insel ist nach dem Anti-EU-Votum vom Sommer 2016 zwar besser als erwartet gelaufen. Dennoch hinkte das Wachstum in den ersten drei Quartalen des vorigen Jahres der Entwicklung in anderen großen Industriestaaten hinterher.

Diskutiert wurden in Davos auch Äußerungen des JPMorgan-Chefs Jamie Dimon, die US-Bank könnte wegen des Brexit mehr als 4.000 Jobs aus Großbritannien abziehen. Dies wäre bei einem „harten“ Brexit der Fall, bei dem das Vereinigte Königreich den Zugang zum EU-Binnenmarkt verliert, sagte Dimon am Rand des Weltwirtschaftsforums der BBC. Das wäre der größte Wegzug von Mitarbeitern eines einzelnen Unternehmens im Zusammenhang mit dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Einer Umfrage von Thomson Reuters zufolge könnten bei einem harten Brexit rund 10.000 Arbeitsplätze der britischen Finanzindustrie in andere Staaten verlagert werden.