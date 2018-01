++ Davos-Blog Tag 4 ++ Dollar-Debatte hält an

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos diskutieren Staatslenker und CEOs über globale Herausforderungen. Heute sind alle Augen auf US-Präsident Trump gerichtet: In seiner Abschlussrede will er etwa Dumpingpreise anprangern.

Am letzten Tag des Weltwirtschaftsforums wartet die Politik- und Unternehmenselite auf die Rede Donald Trumps.

DavosBis Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Die Ereignisse des vierten Tags finden Sie hier im Newsblog zum Nachlesen.

+++ Trump trifft nach „Drecksloch“-Äußerung Chef der Afrikanischen Union +++

Nach seiner umstrittenen Äußerung über afrikanische Länder hat US-Präsident Donald Trump in Davos seinen ruandischen Kollegen Paul Kagame umworben. Bei einem Treffen mit Kagame am Rande des Weltwirtschaftsforums lobte Trump am Freitag die Partnerschaft der USA mit Ruanda. Trump sprach von „unglaublichen Diskussionen“ mit Kagame, der am Beginn einer einjährigen Amtszeit als Vorsitzender der Afrikanischen Union steht.

Trump soll afrikanische Staaten bei einem Treffen mit US-Kongressvertretern als „Dreckslochländer“ bezeichnet haben. Trump hat das bestritten, bei dem Treffen Anwesende beharren aber darauf. Die 55 Mitglieder zählende AU hatte Trumps mutmaßliche Äußerung kritisiert. Vor Reportern in Davos gingen weder Trump noch Kagame auf den Zwist ein.

„Es ist wirklich wahrhaft eine große Ehre“, Kagame zu treffen, sagte Trump. „Bitte richten Sie meine wärmsten Grüße aus“ (an die anderen AU-Mitglieder). „Es ist eine Ehre, Sie zum Freund zu haben.“ Kagame sprach von „guten Diskussionen“ über wirtschaftliche und Handelsfragen. Die AU freue sich auf eine Zusammenarbeit mit den USA. Bei einem Gipfel der AU, der am Sonntag in Äthiopien beginnt, werden die USA durch deren AU-Botschafterin Mary Beth Leonard vertreten. In der Vergangenheit haben die USA üblicherweise eine ranghohe Regierungsdelegation entsandt.

+++ Dollar-Debatte geht weiter +++

EZB-Direktor Benoit Coeure kritisiert die Äußerungen der US-Regierung zum Dollar-Wechselkurs. Die jüngsten Aussagen seien nicht hilfreich, sagt Coeure in Davos, ohne die US-Regierung direkt zu nennen. Die großen Industriestaaten sollten ihre Währungen nicht dazu einsetzen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. „Das letzte, was die Welt braucht, ist ein Währungskrieg. Wir sehen, dass zuletzt durch verschiedene Aussagen eine Menge Volatilität geschaffen wurde, und ich glaube, das ist schlicht nicht hilfreich.“ Was immer mit dem Dollar passiere, bleibe sehr wichtig.

US-Finanzminister Steve Mnuchin hatte sich in dieser Woche positiv über einen schwachen Dollar geäußert und damit einen Kursrutsch der US-Währung ausgelöst. US-Präsident Donald Trump gab danach hingegen einen starken Dollar als Ziel aus. Ein Regierungsvertreter sagte am Freitag in Davos zu den unterschiedlichen Äußerungen, Trump und Mnuchin lägen auf einer Linie. „Ich glaube nicht, dass ein Blatt Papier zwischen Präsident Trump und Minister Mnuchin passt“, hieß es offiziell.

+++ TPP-Austritt bleibt, Weltklimavertrag kann neu verhandelt werden +++

US-Präsident Donald Trump wird einem Regierungsvertreter zufolge am Austritt der USA aus dem Freihandelsabkommen TPP mit asiatischen Staaten festhalten. Bei Änderungen im Vertrag sei er aber bereit, seine Position zu ändern. Trump wolle sicherstellen, dass alle Staaten im Welthandel sich auf die gleichen Regeln verständigten.

Den Pariser Weltklimavertrag wiederum will Trump neu verhandeln und die Bedingungen für die USA verbessern. Dann sei er offen für einen Verbleib im Abkommen. Die EU und Deutschland sowie die meisten anderen Unterzeichner-Staaten haben dies bislang immer abgelehnt.

„So viel Politik wie nie“

+++ Trump entschuldigt sich für Tweets +++

US-Präsident Donald Trump hat sich – zumindest im Konjunktiv – für das Retweeten von Botschaften einer rechtsextremen britischen Gruppe entschuldigt. Trump hatte im November vergangenen Jahres eine diplomatische Krise mit London ausgelöst, als er mehrere Botschaften der rechtsextremen Gruppierung Britain First mit seinen 43,7 Millionen Twitter-Followern geteilt hatte. Nun sagte er, er wisse nichts über die Gruppierung. „Wenn Sie mir sagen, dass es furchtbare Leute sind, furchtbare rassistische Leute, würde ich mich sicherlich entschuldigen, wenn Sie das gerne von mir hätten“, sagte Trump in einem Interview mit dem britischen TV-Sender ITV, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Als die britische Regierungschefin Theresa May die Retweets zuvor als Fehler bezeichnet hatte, hatte Trump noch per Twitter zurückgekeilt: „Konzentrieren Sie sich nicht auf mich, konzentrieren Sie sich auf den zerstörerischen radikal-islamischen Terrorismus im Vereinigten Königreich“. Vor Kurzem erst hatte Trump per Twitter einen Besuch in London zur Eröffnung der neuen US-Botschaft abgesagt.

Davon war in Davos nichts mehr zu spüren. Er würde sehr gerne nach Großbritannien kommen und kümmere sich nicht um mögliche Proteste gegen ihn, sagte Trump in dem TV-Interview. Bei einem Treffen mit May in Davos am Donnerstag hatten beide die „besondere Beziehung“ zwischen ihren Ländern beschworen. Der britische Regierungssitz Downing Street hatte zuvor bestätigt, dass Trump noch in diesem Jahr nach London kommen soll. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass es sich dabei um den geplanten Staatsbesuch bei der Queen handelt. Dagegen gibt es in Großbritannien von Seiten der Opposition und aus Teilen der Bevölkerung starken Widerstand.