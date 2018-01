Beim Weltwirtschaftsforum in Davos diskutieren Staatslenker und CEOs über die globalen Herausforderungen. Indiens Premierminister Narendra Modi warnt vor einer Globalisierung, die nicht bei den Armen ankomme.

Narendra Modi hält die Eröffnungsrede des Weltwirtschaftsforums. (Foto: Reuters) Indiens Premierminister in Davos

DavosMit einer Rede eröffnet der indische Premierminister Narendra Modi am Dienstag die 48. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Die Ereignisse des ersten Tags im Newsblog.

+++ Globalisierung muss bei den Armen ankommen +++

Was den Fortschritt der Globalisierung angehe, sagt Modi, beobachte er einen Stillstand. Die globale Wertschöpfungskette sei gestoppt worden durch Barrieren zwischen den Volkswirtschaften. Dabei sei es nötig, Veränderungen anzuerkennen. Modi betont die Bedeutung technologischer Mittel, um den Armen und Bedürftigen zu helfen, etwa, ihnen auch die Eröffnung eines Bankkontos zu ermöglichen. Derlei Schritte seien bitter nötig. „Wir müssen akzeptieren, dass die Globalisierung langsam ihren Glanz verliert.“

+++ Terrorismus als weitere Herausforderung +++

Ein anderes wichtiges Thema, das den indischen Ministerpräsidenten umtreibt: Junge gebildete Menschen, die radikalisiert werden und sich dem Terrorismus verschreiben. „Ich erhoffe mir, dass wir in Davos hierzu Lösungen finden.“

Very astutely, @pmoindia breaks into English phrases when appropriate. ‘Reform, Perform, Transform’ is his slogan, he says. It’s what this global audience wants to hear... pic.twitter.com/d9ImjZA4dg — anand mahindra (@anandmahindra) 23. Januar 2018

+++ Klimawandel als größte Bedrohung der Menschheit +++

Die erste Bedrohung der Menschheit sei der Klimawandel, sagt Narendra Modi. „Viele Inseln sind dabei unterzugehen. Wir sehen den Einfluss von extremen Wetterkonditionen. Auch der Schneefall in Davos war stärker als in den vergangenen zwanzig Jahren. Wir haben die Natur und den Planeten für unsere eigenen Bedürfnisse ausgebeutet“, so die Diagnose des indischen Regierungschefs. Die Menschheit müsse sich fragen: War das eine normale Entwicklung, oder führe es zu unserem Untergang? Modi kündigt eine große indische Kampagne gegen den Klimawandel an. Bis 2020 wolle Indien seine Förderung erneuerbarer Energien stark erhöhen. Gemeinsam mit Frankreich wolle man die Internationale Solarenergie-Initiative ISA intensivieren, so Modi.

+++ Modi: Davos ist immer noch relevant +++

Der indische Premierminister betont, dass er das Weltwirtschaftsforum für einen wichtigen Gesprächsort hält. „Für mich sind die Themen von Davos genauso zeitgemäß wie sie zeitlos sind. In Indien geht es uns darum, wie wir die Menschen verbinden können, statt sie auseinanderzutreiben.“ Auf globaler Ebene fehle jedoch leider immer noch ein Konsens zwischen Menschen, analog zu einer großen Familie. „Die Essenz einer Familie liegt aber darin, dass es ein Gefühl der Solidarität gibt, wenn es eine gemeinsame Bedrohung gibt“, mahnt Modi.

As #wef18 opens, Prime Minister #NarendraModi states that combating climate change is the #1 challenge of mankind. India will produce 175 gigabytes of renewable energy by 2022. He also discusses globalization and the return of protectionism, argues 4 global institutional reform. pic.twitter.com/SnuA4RUETF — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) 23. Januar 2018

+++ Offizielle Eröffnungsrede von Narendra Modi +++

Die offizielle Eröffnungsrede des diesjährigen Weltwirtschaftsforums in Davos hält der indische Ministerpräsident Narendra Modi. (Hier finden Sie einen Link zum Video-Livestream.) Modis Besuch kann als historisch bezeichnet werden. „Das letzte Mal, dass ein indischer Premier in Davos war, war 1997“, sagt Modi. Wenn man 1997 im Internet nach Amazon gesucht hätte, hätte man etwas über den Amazonas-Strom gefunden. Davos hingegen sei seiner Zeit schon immer voraus gewesen, der technische Wandel beeinflusse alle Aspekte unseres Lebens. In seiner Eröffnungsrede warnt Modi vor dem Datenhunger großer Konzerne. Daten bildeten heute den größten Vermögenswert. Wer es schaffe, die digitalen Datenströme zu kontrollieren, der dominiere die Welt. Gleichzeitig müsse es darum gehen, in der globalisierten Welt bestehende Barrieren zu überwinden.

+++ „Die USA sind der „place to be“ in der entwickelten Welt“ +++

Trumps Steuerreform mache die USA wettbewerbsfähiger, findet Blackstone-Chef Stephen Schwarzman: „Die USA sind der „place to be“ in der entwickelten Welt“, sagte er. Niedrigere Steuern und weniger Regulation führten zu einem wirtschaftsfreundlicheren Umfeld. Er erwarte, dass viele Konzerne nun in den USA investierten. Trump hatte die Unternehmenssteuer von 35 auf 21 Prozent gesenkt.

Der Chef des US-Vermögensverwalters Blackstone kritisierte beim Weltwirtschaftsforum die Handelspolitik Chinas. (Foto: Bloomberg) Stephen A. Schwarzman in Davos

+++ Blackstone-Chef verteidigt US-Strafzölle +++

Stephen Schwarzman, Blackstone-Chef, hat die Politik von US-Präsident Trump bei einer Diskussion in Davos verteidigt. Chinas Importzölle seien bisher drei Mal so hoch wie diejenigen der USA, sagte der einflussreiche Chef der Investmentgesellschaft. Er verwies dabei auch auf das gewaltige Defizit der USA im Handel mit China, das Trump seit langem stört. „Diese Beziehung muss sich ändern, sie muss angemessen sein“, betonte Schwarzman. „Die chinesischen Gesetze ähneln denen der USA aus dem 19. Jahrhundert, so gehen eben Schwellenländer ihren Weg.“

#WEF2018 #HBDavos. Rachel #Botsman, academic a book author from #OxfordUniversity: children very quickly to outsource their trust to machines. There is no way that they understand the business case behind the technology. pic.twitter.com/t6aoYqwGDC — Torsten Riecke (@torstenriecke) 23. Januar 2018

+++ Chefin der US-Börse sieht US-Steuerreform positiv +++

Die Chefin der US-Börse Nasdaq, Adena Friedman, sagte, die Reform habe sehr gute Auswirkungen auf Unternehmen. Mit dem frei werdenden Kapital könnten sie sowohl Geld an ihre Anteilseigner ausschütten als auch investieren. „Das ist ein Wachstumstreiber für die USA - und sehr attraktiv für Unternehmen.“

+++ „Wenn es Frankreich und Deutschland gut geht, geht es Europa gut“ +++

Die Reformen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron lobte Post-Chef Frank Appel. Frankreich sei dadurch deutlich wettbewerbsfähiger geworden. „Wenn es Frankreich und Deutschland gut geht, geht es Europa gut“, sagte der Manager. Unternehmen müssten zuerst an sich und an ihre Angestellten rund um den Globus denken. So nutze die Globalisierung möglichst vielen Menschen.

Barclays-CEO Staley: It feels a bit like 2006 when we all thought we had solved the riddle of economic crisis #wef18 #HBDavos #Handelsblatt — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) 23. Januar 2018

+++ Post-Chef Appel: US-Arbeitnehmer zahlen Zeche für Protektionismus +++

Die neuen US-Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule werden nach Ansicht von Post-Chef Frank Appel vor allem die Bürger in den Vereinigten Staaten treffen. „Wenn die USA noch mehr auf Protektionismus setzen, werden die Leute dann eben von anderen Unternehmen kaufen. Die Zeche zahlen am Ende die Angestellten in den USA“, sagte Appel in Davos.

+++ Europa ist auf gutem Weg, findet Post-Chef Appel +++

Wettbewerb ist gut für Europa, sagt Post-Chef Frank Appel. Er sehe Europa auf einem guten Weg, erklärt er bei der Podiumsdiskussion zu Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Politiker in Europa sollten sich auf Bildung und Wettbewerb konzentrieren.

#WEF2018 #HBdavos: former EU commissioner Nele Kroes talks about the digital revolution: If you don‘t want to give the digital economy to monopolies you have to regulate; pic.twitter.com/LWLdDCP528 — Torsten Riecke (@torstenriecke) January 23, 2018

+++ US-Steuerpolitik ein Vorteil für Unternehmen? +++

Bisher seien die Auswirkungen der neuen Steuerpolitik in den Vereinigten Staaten positiv für Unternehmen, so Adena Friedman. Frank Appel merkt an: Eine bestimmte Steuerpolitik möge den Unternehmen kurzfristig helfen, aber langfristig seien Stabilität und Produktivität für die Wirtschaft eines Landes wichtig. So sei es zum Beispiel wichtig, in Bildung zu investieren.

+++ Globale Märkte in einer fragmentierten Welt +++

Top-CEOs wie Frank Appel (Deutsche Post), Adena Friedman (Technologiebörse Nasdaq), Brian T. Moynihan (Bank of America), Stephen A. Schwarzman (Finanzinvestor Blackstone) und Tidjane Thiam (Credit Suisse) diskutieren in Davos über die Auswirkungen von neuen Regularien, eine veränderte Steuerpolitik und geopolitische Risiken auf die Finanzmärkte und Unternehmen. Hier geht es zum Livestream.





+++ Schweiz stuft Lawinengefahr leicht herab +++

Die Lawinengefahr in den Schweizer Alpen ist etwas gesunken. Das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) in Davos stufte die Gefahr am Dienstagmorgen zwar noch als groß ein. Aber auf der Gefahrenskala war das nur noch Stufe vier. Wegen der starken Niederschläge, die die Schneedecken instabil machten, galt seit dem Wochenende die Stufe fünf. Am Dienstag war das Wetter deutlich besser. Die Meteorologen sagten örtlich Sonnenschein voraus. Vor dem Gotthard-Tunnel war in der Nacht eine Schlammlawine niedergegangen und hatte die Autobahn auf einer Länge von 50 Metern verschüttet. Ein Auto wurde erfasst, aber niemand kam zu Schaden, wie die Kantonspolizei in der Nacht mitteilte. Die Autobahn und der Tunnel blieben zunächst gesperrt.

+++ Elton John erhält Crystal Award +++

Für ihre Rollen als Brückenbauer und gesellschaftliche Vorbilder hat das Weltwirtschaftsforum die Schauspieler Cate Blanchett (48) und Shah Rukh Khan (52) sowie den Musiker Elton John (70) am Abend vor Beginn des Gipfels mit dem Chrystal Award geehrt. Die Australierin Blanchett wird für ihren Einsatz für Flüchtlinge geehrt, der Brite Sir Elton John für den Kampf gegen Aids und das HI-Virus. Bollywood-Star Shah Rukh Khan setzt sich besonders für Frauen- und Kinderrechte in seiner Heimat Indien ein.

+++ Rekordzahl von Top-Politikern +++

Stolze 70 Staats- und Regierungschefs haben sich 2018 angekündigt, um am Gipfel in Davos teilzunehmen.

#Davos: Was heute wichtig wird: der indische Premier Narenda #Modi und der kanadische Premier Justin #Trudeau präsentieren ihre Vision der Globalisierung. Ansonsten: Die Banker und die Techies blicken in die Kristallkugel. #WEF2018, #hbdavos; @handelsblatt pic.twitter.com/SoUWcI1JXp — Torsten Riecke (@torstenriecke) 23. Januar 2018

+++ Teilnehmer steckten im Schnee fest +++

Unmengen Neuschnee haben über Hunderte Kilometer höchste Lawinengefahr in Davos verursacht. Am Montagnachmittag saßen viele Teilnehmer des Gipfels rund drei Kilometer vor dem Alpenort in einem Bus fest. Ihr Anreise glich ob der schweren Schneemassen einem Abenteuer.