Beim Weltwirtschaftsforum in Davos diskutieren Staatslenker und CEOs über globale Herausforderungen. Der kanadische Premier verkündet ein Handelsabkommen TPP ohne US-Beteiligung. Der Tag im Überblick.

Menschen demonstrieren in Zürich gegen den Besuch von US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. (Foto: dpa) Protest gegen Trump

DavosMit einer Rede eröffnete der indische Premierminister Narendra Modi am Dienstag die 48. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Die Ereignisse des ersten Tags im Newsblog zum Nachlesen.

+++ Gut 1000 Menschen demonstrieren in Zürich gegen Trump +++

„Trump hau ab“: Etwas mehr als 1000 Menschen haben in Zürich gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und vor allem die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump protestiert. Die Demonstranten hielten am Dienstagabend Schilder mit Losungen gegen Trump und das WEF hoch und entzündeten bengalische Fackeln. Die Präsidentin der Schweizer Jungsozialisten, Tamara Funiciello, kritisierte das WEF sei „keineswegs friedensstiftend“. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, es blieb aber zunächst ruhig. Die Zürcher Stadtpolizei hatte die Kundgebung genehmigt. Eine Demonstration gegen das WEF in Davos war von der Graubündner Gemeinde zuvor abgelehnt worden. Zur Begründung hatte es geheißen, aufgrund des starken Schneefalls der vergangenen Tage gebe es in dem Alpenort kaum Platz.

+++ Melania Trump fliegt nicht nach Davos +++

First Lady Melania Trump wird US-Präsident Donald Trump nicht zum Weltwirtschaftsforum begleiten. Wegen „terminlicher und logistischer Probleme“ werde sie nicht teilnehmen, sagte eine Sprecherin am Dienstagabend deutscher Zeit. Zuvor hatte das Weiße Haus noch gesagt, die First Lady werde ihren Mann bei der Reise in die Schweiz begleiten. Für Dienstag wurde die Abreise einer US-Regierungsdelegation erwartet und der Abflug des Präsidenten im weiteren Wochenverlauf. Für Freitag ist eine Rede von Donald Trump auf der Versammlung vorgesehen. Wegen der Haushaltssperre in den USA war zeitweise unklar gewesen, ob die Reise stattfinden würde.

Der kanadische Premierminister spricht auf dem Welthandelsforum in Davos. (Foto: Reuters) Justin Trudeau

+++ Trudeau kündigt Fortsetzung von TPP an +++

Kanadas Premierminister Justin Trudeau nutzt seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstagabend für eine wichtige Ankündigung: Das Transpazifische Handelsabkommen TPP werde auch ohne die USA fortgesetzt, erklärt er. Die verbliebenen elf Partnerstaaten rund um den Pazifik hätten sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, so Trudeau. Es wurde erwartet, dass der Vertrag Anfang März unterschrieben wird. Genau vor einem Jahr hatte US-Präsident Donald Trump den Rückzug seines Landes aus TPP angekündigt. Er setzt stattdessen auf Einzelvereinbarungen mit anderen Staaten, um seine „America First“-Politik („Amerika zuerst“) zum Erfolg zu bringen. Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam erklärten jedoch, an dem Ziel eines solchen Abkommens festhalten zu wollen.

„Es wird zum Nutzen aller Partner sein“, sagte Trudeau über TPP. „Wir sehen viel Skepsis gegenüber dem freien Handel weltweit“, so der Premier. Mit Blick auf das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta, das Trump neu verhandeln will, sagte der kanadische Regierungschef: „Wir bemühen uns, unseren Nachbarn im Süden zu überzeugen, wie gut Nafta ist.“

Les femmes au cœur des intérêts du #Canada et du PM @JustinTrudeau avec passion et vue à long terme. Égalité, parité, représentation, protection, promotion quelques exemples de ce qui crée de la croissance pour tous quand les femmes sont là #Wef2018 @wef pic.twitter.com/uFatVUUSpA — Jean Lebel (@_JeanLebel) 23. Januar 2018

+++ Kanadas Premierminister plädiert für Geschlechtergerechtigkeit +++

Justin Trudeau redet auf dem Davoser Podium. Der kanadische Premierminister ist einer der Shooting-Stars der internationalen Politik, auf dem Weltwirtschaftsforum stellt er seine Themen im Rahmen der G20-Präsidentschaft in den Vordergrund. Dazu zählt vor allem die Geschlechtergerechtigkeit. „Wir müssen die Natur der Arbeitswelt, wie wir sie kennen, ändern.“ Wichtig seien insbesondere Regeln zum Elternzeiturlaub und die Förderung von Frauen, Migranten, Schwulen und Lesben, älteren Arbeitnehmern und Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz. Vorhandene Konzernkulturen müssten grundlegend überdacht werden. Geschlechtergerechtigkeit will Trudeau nicht nur gefördert sehen, weil das „richtig und gut“ sei, sondern auch, weil es „smart“ sei, sich also für die Unternehmen auszahle.

+++ Netanjahu will Merkel treffen +++

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird sich nach Angaben seines Sprechers am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen. Am Rande des Weltwirtschaftsforums werde es zu einem Einzelgespräch zwischen Netanjahu und Merkel kommen, sagte Sprecher David Keyes. Die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland galten zuletzt als angeschlagen. Anfang vergangenen Jahres hatte Merkel offensichtlich aus Verärgerung über die israelische Siedlungspolitik die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen auf unbestimmten Zeit verschoben. Im vergangenen April hatte Netanjahu dann ein Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel platzen lassen, weil der SPD-Politiker auch mit Vertretern regierungskritischer Organisationen sprach. Gabriel will Netanjahu nun bei einem Israel-Besuch am 31. Januar ebenfalls treffen.

+++ Weiter riesige Schneemassen in den Alpen +++

Bei zahlreichen Lawinenabgängen in den Alpen sind seit Montag nach ersten Erkenntnissen der Rettungsdienste keine Menschen zu Schaden gekommen. Zwar entspannte sich die Lage nach tagelangen heftigen Schnee- und Regenfällen am Dienstag etwas – wegen der riesigen Schneemassen an den Hängen, die abzurutschen drohten, blieben in der Alpenregion aber viele Straßen gesperrt.

Another thought on #Modi ‘s performance: If you compare his speech to Xi‘s address a year ago I would say: 1:0 for China. #Trump put himself out of the #globalization game. Don‘t expect a comeback on Friday. #WEF2018 #hbdavos pic.twitter.com/aaun7SDUpU — Torsten Riecke (@torstenriecke) 23. Januar 2018

+++ Eine neue Finanzkrise könnte bevorstehen +++

Ungeachtet des derzeitigen Wirtschaftsbooms ist eine neue Finanzkrise nach Ansicht von Topmanagern nur eine Frage der Zeit. „Wenn Leute zu selbstzufrieden sind, sollte man nervös werden“, sagt David Rubenstein, Mitgründer des US-Finanzinvestors Carlyle, in Davos. Dort diskutiert er mit anderen Größen aus der Finanzwelt über die Möglichkeit einer neuen schweren Krise zehn Jahre nach der letzten.

„Wir haben die nächste Finanzkrise niemals vermeiden können“, sagte Jes Staley, Chef der britischen Großbank Barclays. Das hätten ihn seine Jahrzehnte in der Branche gelehrt. Er gehe aber nicht davon aus, dass die Banken der Auslöser sein würden. Sein Gegenpart bei der US-Großbank Citigroup, Michael Corbat, schlug in die gleiche Kerbe: Die Banken seien heute viel widerstandsfähiger als 2007, auch weil sie sich aus vielen Geschäften zurückgezogen hätten. Dagegen gab sich Corbat besorgt über die Entwicklung an den Kapitalmärkten: „Die US-Regierung ist am Wochenende durch einen Shutdown gegangen.“

Rubenstein zeigte sich beunruhigt über den riesigen Schuldenberg der öffentlichen Hand. Der US-Ökonom Kenneth Rogoff verwies darauf, dass die Aktienkurse vor allem durch die niedrigen Zinsen auf Rekordstände getrieben worden seien. Das hatte etwa Anleihen weniger interessant für Anleger gemacht. „Wir wissen nicht, was passiert, wenn die Zinsen steigen.“

+++ Norwegische Regierungschefin ermahnt Trump +++

Die norwegische Regierungschefin Erna Solberg hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, sich an der Bewältigung internationaler Probleme wie dem Klimawandel zu beteiligen. „Meine wichtigste Botschaft an den amerikanischen Präsidenten ist, dass wir Vereinigte Staaten von Amerika brauchen, die sich auf dem internationalen Spielfeld bewegen, die sich an der gemeinsamen Arbeit mit Blick auf die globalen Ziele beteiligen“, sagte sie in Davos.

Norwegens Ministerpräsidentin ist eine der Co-Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums (WEF). (Foto: dpa) Erna Solberg

Sharan Burrow, Generalsekretärin des Internationalen Gewerkschaftsbundes (ITUC), betonte, sie hoffe, dass Trump mit seiner Politik nicht von vereinbarten internationalen Lösungen ablenke. „Denn wenn man sich zurückzieht und mit seinem Führungsverhalten mehr Risiken schafft als Lösungen, ist das ein Problem für alle.“ Solberg und Burrow sind in diesem Jahr Co-Vorsitzende der WEF-Jahrestagung. Auch die übrigen fünf „Co-Chairs“ sind Frauen – darunter die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde.