 Weltwirtschaftsforum: Davos verbietet Protest linksgerichteter Gruppen

Beim Weltwirtschaftsforum wollten mehrere linksgerichtete Gruppen insbesondere gegen den Besuch von US-Präsident Trump demonstrieren. Die lokalen Behörden verbieten die Proteste jedoch – mit Verweis auf den starken Schneefall.

DavosDie Behörden in der schweizerischen Alpengemeinde Davos haben eine Genehmigung für einen Protest linksgerichteter Gruppen während des Weltwirtschaftsforums verweigert. „Die äußerst engen Platzverhältnisse aufgrund der enormen Neuschneemengen lassen eine Kundgebung in den nächsten Tagen nicht zu“, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei und der Grünen Partei der Schweiz hatten beantragt, am Donnerstag einen Protest abhalten zu dürfen.

Weil der Ferienort nach eigenen Angaben nicht mit den Schneemassen fertig wird, können Demonstranten nicht einen Tag vor der geplanten Rede von US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen von Personen mit politischem und wirtschaftlichem Einfluss protestieren.

Die Anführerin der Jungen Sozialisten der Schweiz, Tamara Funiciello, warf den schweizerischen Behörden vor, sich „globalen Eliten“ zu beugen, indem sie einen Protest gegen den Besuch von Trump nicht erlaubten. „Ich finde es skandalös!“, sagte Funiciello der Nachrichtenagentur AP am Montag. „Es ist unglaublich.“ Die Behörden bräuchten „stärkere Rückgrate“. Sie fügte hinzu: „Wenn sie Personen wirklich den Raum geben wollten, um zu demonstrieren, wäre es möglich gewesen.“ Die Behörden trampelten auf der schweizerischen Demokratie herum, sagte sie.

Funiciello sagte, ihre Gruppe suche nach anderen Möglichkeiten, um ihren Widerstand gegen Trumps Besuch geltend zu machen. So könne sie eine Live-Übertragung im Internet aus Davos ausstrahlen und ihre Aufmerksamkeit einer Anti-Trump-Demonstration am Dienstag in Zürich widmen.