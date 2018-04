Debatten mit den Wählern Visionen für die EU – Macron bringt Europa in die französischen Dörfer

Der Wahlkampf ist längst vorbei, doch Frankreichs Präsident tourt über die Dörfer: Macron spricht mit seinen Bürgern über Europa – und erklärt, wieso kein Land seine Ziele allein erreicht.

Der französische Präsident will seinen Bürgern die europäische Identität näher bringen. (Foto: Reuters) Macron in der Kleinstadt Epinal

ParisZwei Stunden und fünfzehn Minuten Diskussion, dann kommt eine Aufforderung: „Ob Sie an Europa glauben oder nicht, Ihre Pflicht ist es, zu reden. Ich zähle auf Ihre Mobilisierung, schweigen Sie nicht, es wird nur das Europa geben, das die Bürger selber wollen.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in das Provinzstädtchen Epinal in Lothringen gekommen, um die erste einer ganzen Reihe von Bürger-Debatten zu bestreiten. „Welches Europa wollen Sie?“, prangt das Motto der Versammlung gelb auf blau im Konferenzzentrum der Stadt an der Mosel.

Warum ausgerechnet dieses Provinzkaff? Weil Macron, dem das Image des „Präsidenten der Reichen“ angeheftet wird, beweisen will, dass er sich auch um die Menschen in den Kleinstädten kümmert, die nicht von der Globalisierung profitieren.

Und weil Philippe Séguin Bürgermeister von Epinal war, der bekannteste französische Gegner des Euros und der europäischen Integration. „Seine Debatte mit Mitterrand hat mich beeindruckt, ich bin anderer Ansicht, aber es war eine anspruchsvolle Diskussion, und das brauchen wir heute wieder.“

Macron sucht Sparringspartner. Ja-Sager hat er genug in seiner direkten Umgebung, die helfen ihm nicht weiter. Gut 300 Menschen, die sich zu der Versammlung im Internet anmelden konnten, sind im Kongresszentrum erschienen: Anhänger des Staatspräsidenten, Gegner, auch Menschen, die Europa entschieden skeptisch gegenüberstehen.

„Also, es tut mir leid, aber ich weiß einfach nicht, was Europa mir konkret bringt. Was ich nur festgestellt habe, ist: Der Picon (Orangenlikör), den ich jeden Tag in der Bar trinke, ist heute dreimal so teuer wie vor der Einführung des Euros“, sagt ein Anwesender.

Macron verkneift sich ein Grinsen und sagt ganz sachlich: „Europa ist nicht schuld daran, manche Leute haben einfach die Preise bei der Einführung des Euros aufgerundet.“ Europa regele nicht alles, das sei auch gut so, je näher am Terrain etwas entschieden werden könne, desto besser.

Dann wird er ernst: „Ich will ihnen sagen, was Europa Ihnen gebracht hat: Es hat einen neuen Krieg verhindert.“ In der Geschichte unseres Kontinents „ist es noch nie geschehen, dass wir 70 Jahre lang Frieden hatten“.

Er komme aus einer Region, die ständig Schauplatz von Schlachten war. Europas Geschichte sei seit Jahrhunderten die der Errichtung großer Reiche; der Karolinger, Napoleons, Bismarcks, Hitlers – von Träumen der Herrschaft über alle anderen Europäer. „Das ist vorbei, wir leben in Frieden, denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal vor ihrem Picon sitzen“, rät der Präsident.

Aber dann wird Macron auch sehr konkret. Er erklärt, dass Europa gut sei für „Ihr Unternehmen, weil es einen großen, integrierten Markt bietet, zehn Mal so groß wie Frankreich alleine, sie müssen nicht mehr 27 nationale Regeln befolgen, das gibt Unternehmensgründern neue Chancen.“ Europa werde dafür sorgen, dass Internetunternehmen gerecht besteuert und persönliche Daten geschützt werden. All das könne Frankreich alleine nie erreichen.

Macron bricht in jeder seiner Antworten mit einer eingefleischten politischen Tradition Frankreichs, nämlich der, die Nation und Europa in ein Spannungsverhältnis zu setzen, die EU als eine latente Gefahr für Frankreich hinzustellen. Er geht auf die meist sehr konkreten Fragen der Bürger ein und bringt gleichzeitig seine Vorstellung von Europa ein: „Ein souveränes Europa, ein demokratisches und eines, das uns schützt.“

Die Frage einer Französin, die eine echte Vision für Europa vermisst, bietet ihm Gelegenheit, sie vor den Zuhörern zu entwickeln, auf eine Art, wie man es von ihm noch nicht gehört hat. Er sehe einen ersten Kreis, der größer sein könne als die heutige EU, weniger Regeln und Vorschriften haben werde.

Je nachdem, wie sich Russland und die Türkei entwickelten, könnten auch die dazugehören. Vor allem „müssen wir den Balkan an uns andocken, sonst besteht die Gefahr, dass er gen Russland abwandert“. Ähnliches gelte für die Türkei, die könne ohne Anbindung an Europa „pan-islamistische Träume“ entwickeln.