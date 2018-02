Demokratin im US-Kongress Nancy Pelosis Acht-Stunden-Redemarathon

Die Chefin der Demokraten lehnt den US-Budgetplan ab. Stattdessen fordert sie in einer spektakulär langen Rede eine Dauerlösung im Einwanderungsstreit.

Acht Stunden am Rednerpult: Nancy Pelosi vor dem US-Kongress

WashingtonIn Stunde Acht ihres außergewöhnlichen Auftritts wirkt Nancy Pelosi das erste Mal erschöpft. Sie tupft sich die Oberlippe mit einem Papiertaschentuch ab. Ein Mitarbeiter reicht ihr einen Stapel Papier, sie blättert ihn durch und atmet tief durch. “Ich glaube, diese Passagen hatten wir schon”, murmelt sie, dann spricht sie weiter. “Ich könnte hier die vollen 40 Stunden stehen, die erlaubt sind. Aber wir haben eine Abstimmung zu erledigen.”

Bis 18:11 Uhr US-Ostküstenzeit sprach die Chefin der Demokraten am Mittwoch im Repräsentantenhaus, um exakt 10.04 Uhr am frühen Vormittag hatte Pelosi begonnen. Im Gegensatz zum Senat sind solche Filibuster-Reden im Abgeordnetenhaus eher ungewöhnlich. Die Minderheitenführerin hat nun den Rekord für die längste ununterbrochene Rede in der Geschichte der Kongresskammer aufgestellt. Auf Zehn-Zentimeter-Absätzen, mit ein paar Schlucken Wasser zwischendurch, ohne Verschnaufpause.

Die77-Jährige Demokratin aus San Francisco protestierte damit gegen einen Budgetplan, auf den sich Republikaner und Demokraten zuvor verständigt hatten. Überraschend kündigte sie an, dass sie nicht für den Deal stimmen werde.

Der Haushaltsplan soll eine erneute Schließung der Regierung, wie beim Shutdown Anfang des Jahres, verhindern. Pelosi forderte, dass eine Dauerlösung für sogenannte “Dreamer” unbedingt Teil einer Einigung sein müsse. Als “Dreamer” werden junge, undokumentierte Einwanderer bezeichnet, die als Kinder illegal ins Land gebracht wurden.

Seit 2012 waren sie unter bestimmten Voraussetzungen vor einer Abschiebung geschützt und erhielten eine Arbeitserlaubnis. Möglich war das durch das “Deferred Action for Children Arrivals Program” (Daca), eine Initiative aus der Obama-Ära.

Im September 2017 kündigte Präsident Donald Trump jedoch an, das Programm bis März auslaufen zu lassen. Seitdem sucht der Kongress nach einer Lösung, damit die “Dreamer” das Land nicht verlassen müssen. Insgesamt geht es um rund 1,8 Millionen Menschen.

Das Schicksal der “Dreamer” bestimmt seit Monaten die Zuwanderungsdebatte in Amerika. Gerade junge Migranten machten “Amerika amerikanischer”, sagte Pelosi am Rednerpult. "Wir haben eine moralische Verantwortung, jetzt zu handeln." Die USA müssten Stärke zeigen “und die Hoffnungen der Menschen respektieren, die unsere Zukunft sind".