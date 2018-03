 Demonstrative Harmonie: Merkel und Juncker gehen auf Schmusekurs

Kanzlerin Angela Merkel sieht den Streit mit Jean-Claude Juncker als erledigt an. Auch der Eurogruppen-Chef zeigt sich versöhnlich. Vor den schwierigen Gesprächen in Brüssel zeigen beide Seiten demonstrative Harmonie.

Angela Merkel und Jean-Claude Juncker: Offiziell um Frieden bemüht (Foto: dpa)

HB BERLIN/BRÜSSEL. Bundeskanzlerin Angela Merkel betrachtet vor dem EU-Gipfel den Streit mit Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker über gemeinsame Euro-Anleihen als beigelegt. "Jean-Claude Juncker und ich haben ausführlich telefoniert und die Sache längst ausgeräumt. Wo es um so viel geht, spielen eben auch Emotionen mal eine Rolle", sagte Merkel der "Bild"- Zeitung. Auch Juncker selbst zeigte sich bemüht, die Wogen zu glätten. Gemeinsame Anleihen seien kein Freibrief zum Schuldenmachen.

"Es muss ausgemachte Sache bleiben, dass Staaten, die überhöhte Defizite oder Schuldenstände haben, maximale Anstrengungen machen, mit Auflagen verbunden, um ihre öffentlichen Finanzen in Ordnung zu bringen", sagte Juncker dem RBB, Da sei er Merkel einig. "Solidität ist eine Grundvoraussetzung, damit man über Solidarität überhaupt reden kann." Es gebe in diesem Punkt "überhaupt keinen Dissens zwischen den Mitgliedsstaaten der Eurozone oder zwischen Frau Merkel und mir".

Im Interview mit dem Handelsblatt sagte Juncker: "Ich habe ein langes Telefongespräch am Wochenende mit ihr geführt, wie ich das öfter tue. Dabei hatte ich nicht den Eindruck, dass sie mir auf Distanz die Augen auskratzen will. Ich habe übrigens zu keinem Zeitpunkt erklärt, Frau Merkel ließe es an europäischem Engagement fehlen. Das Gegenteil ist wahr."

Juncker, auch Chef der Eurogruppe, hatte sich in den vergangenen Tagen sehr verärgert über Merkels Widerstand gegen seinen Vorschlag der Vergemeinschaftung von Schuldenrisiken mit sogenannten Euro-Bonds geäußert. Dies sei "eine sehr uneuropäische Art europäische Geschäfte zu erledigen" und "ein bisschen simpel", hatte er gesagt. Sein Außenminister Jean Asselborn hatte Deutschland und Frankreich eine "gewisse Überheblichkeit und Arroganz" vorgeworfen.

Merkel bekräftigte Merkel ihre Ablehnung von Euro-Bonds. An die EU- Staats- und Regierungschefs appellierte sie, beim Gipfel Geschlossenheit zu zeigen. "Es würde schon helfen, wenn alle 27 EU- Mitgliedsländer geschlossen aufträten." Das solle zeigen: "Der Euro steht für keinen von uns infrage. Spekulanten haben keine Chance."