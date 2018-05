Denuklearisierung Nordkoreas Trump begrüßt „kluge und großzügige Geste“ Nordkoreas

SeoulUS-Präsident Donald Trump hat die von Nordkorea angekündigte Demontage seiner Atomtestanlage als „kluge und großzügige Geste“ begrüßt. Per Twitter dankte er am Samstag für die Ankündigung, die Anlage in Anwesenheit internationaler Beobachter zwischen dem 23. und 25. Mai stillzulegen. Trump trifft sich drei Wochen danach, am 12. Juni, mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu einem historischen Gipfel.

Das nordkoreanische Außenministerium teilte am Samstag mit, alle Tunnel auf dem Gelände in Nordosten des Landes würden gesprengt, Beobachtungs- und Forschungseinrichtungen abgebaut und Wachmannschaften abgezogen. Journalisten aus den USA, Südkorea, China, Russland und Großbritannien sollten eingeladen werden, den Vorgang zu verfolgen.

Kim hatte bei seinem Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In bereits im April angekündigt, die Anlage werde geschlossen. Im Dezember hatte er sein Land zur Atommacht erklärt, nachdem im September die beiden stärksten Atomtests erfolgt und drei Interkontinentalraketen getestet worden waren, die auch die USA erreichen könnten. Im April verkündete die kommunistische Partei, alle Atom- und Raketentests seien ausgesetzt.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!