Sigmar Gabriel Der Bundesaußenminister hat offenbar den türkischen Botschafter zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten. (Foto: dpa)

BerlinSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert von den türkischen Behörden die sofortige Freilassung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel. „Deniz Yücel muss freigelassen werden – genauso wie all die anderen mit fadenscheinigen Begründungen festgenommenen Journalisten“, sagte Schulz den Dortmunder „Ruhr Nachrichten“ (Mittwoch).

Ohne freie Presse könne eine Demokratie nicht funktionieren. „Die Inhaftierung von Journalisten, die schlicht ihre Arbeit gemacht haben, ist nicht akzeptabel“, betonte der frühere EU-Parlamentspräsident.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat deshalb den türkischen Botschafter zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten. Dabei habe Staatssekretär Walter Lindner klargemacht, dass die Verhaftung zeige, dass die Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze zwischen der Türkei und Europa mittlerweile sehr weit auseinander läge. Zudem erschwere der Fall Yücel ein „rationales Verhältnis“ zwischen der Türkei und Deutschland sowie der EU, warnte Gabriel. Die Gutwilligen auf beiden Seite würden durch das Vorgehen der türkischen Justiz brüskiert. Die Bundesregierung fordere zudem „vollumfänglichen konsularischen Zugang“ zu Yücel. Die ganze Bundesregierung setze sich für die sofortige Freilassung ein, betonte Gabriel.

Yücel, der einen deutschen und türkischen Pass hat, war am Montag in der Türkei nach rund zweiwöchigem Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen.

Nach Artikel 7 des Anti-Terror-Gesetzes drohen für Terrorpropaganda ein bis fünf Jahre Gefängnisstrafe. Die Strafe kann allerdings um die Hälfte erhöht werden, wenn die Propaganda in Medien veröffentlicht wurde. Den Verantwortlichen in diesen Medienhäusern droht außerdem ein Bußgeld. Auch Volksverhetzung kann in der Türkei mit Gefängnis geahndet werden: Nach Artikel 216 des türkischen Strafgesetzbuches beträgt das Strafmaß dafür ein bis drei Jahre Haft.