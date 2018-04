Deripaska, Vekselberg, Kostin USA verhängen Sanktionen gegen Putin-nahe Milliardäre

Die USA weiten ihre Sanktionen gegen Russland aus. Betroffen sind 24 Kreml-nahe Personen, darunter Politiker und Oligarchen sowie 15 Firmen.

Der russische Industriemagnat und Inhaber des Aluminiumunternehmens UC Rusal steht auf der Sanktionsliste. (Foto: Reuters) Oleg Deripaska

WashingtonDie USA haben neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Betroffen sind 24 Einzelpersonen und 15 Firmen, gaben die US-Regierungsvertreter am Freitag in Washington bekannt. Die Maßnahmen seien nicht von einem einzelnen Ereignis ausgelöst worden. „Sie gründen sich auf das wachsende Muster bösartiger Aktivitäten Russlands in der Welt“, hieß es.

Auf der Liste steht beispielsweise der russische Industriemagnat und Inhaber des Aluminiumunternehmens UC Rusal, Oleg Deripaska, dem eine Rolle bei der Einmischung in die US-Wahlen nachgesagt wird. Auch der Chef einer der wichtigsten russischen Banken, VTB, Andrey Kostin, steht auf der Sanktionsliste der Amerikaner. Weitere Namen: Viktor Vekselberg, Inhaber von Renova Group, die sich an Öl- und Aluminiumfirmen Russlands beteiligt; Gazprom-Chef Aleksej Miller. Gazprombank-Chef Andrej Akimow sowie Mitglieder der Oligarchenfamilie Rotenberg.

Von den Firmen, die durch die US-Sanktionen betroffen sind, stechen UC Rusal und Gazprom heraus.

Die Sanktionen seien sorgfältig mit europäischen Alliierten abgestimmt worden. Bereits Mitte März hatte die US-Regierung Strafmaßnahmen gegen 19 Personen und fünf Organisationen aus Russland bekannt gegeben.

„Russland hat sich zu einem Kurs der Konfrontation entschieden“, sagten die Regierungsvertreter. Sie führten aus: „Moskau versucht, westliche Demokratien zu unterminieren, es unterstützt das Assad-Regime, das kleine Kinder mit Chemiewaffen tötet, es verübt Attacken im Cyberspace und versucht, auf Wahlen Einfluss zu nehmen.“

„Diese Sanktionen sind nicht gegen das russische Volk gerichtet“, hieß es. „Wir wollen ein besseres Verhältnis zu Russland, das geht nur durch eine Verhaltensänderung Moskaus.“ Solange Russland die Welt zu destabilisieren versuche, würden die USA dagegenhalten. Die neuen Sanktionen würden zusätzlich zu allen bestehenden verhängt.

Die Sanktionen beträfen auch sieben Präsident Wladimir Putin nahestehende Oligarchen und zwölf Firmen, die sie kontrollieren oder besäßen. Den Angaben zufolge spielten die Oligarchen eine Schlüsselrolle in der Politik des Kreml: Russische Oligarchen hätten in einem korrupten System und seinen Versuchen der Destabilisierung profitiert.