 Deutsch-Französische Pläne: Vorschläge für Reform der Euro-Zone kommen später

Keine gemeinsame Reform der Euro-Zone: Angela Merkel und Emmanuel Macron haben keine gemeinsamen Pläne. Die Sache sei „abgesagt“, erklärten Beamte.

Koalitionsverhandlungen bringen die gemeinsamen Pläne für eine Reform der Euro-Zone zum Stocken. (Foto: AFP) Angela Merkel und Emmanuel Macron

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden einem Magazinbericht zufolge beim nächsten EU-Gipfel noch keine gemeinsamen Vorschläge für die Reform der Euro-Zone vorstellen. Die Sache sei abgesagt, berichtet „Der Spiegel“ unter Berufung auf einen mit der Vorbereitung des Gipfels betrauten EU-Beamten. „Es gibt schlicht nichts zu verkünden.“ Hintergrund seien die Koalitionsverhandlungen in Deutschland. Während dieser Zeit hätte es keine Möglichkeit gegeben, sich mit der Zukunft der Euro-Zone zu befassen. Nach Bildung der neuen Bundesregierung würde die Arbeit an den Reformplänen in enger Partnerschaft mit Frankreich intensiviert, sagte ein Sprecher der Bundesregierung dem Magazin.

Merkel und Macron hatten in Aussicht gestellt, bis März Reformvorschläge vorlegen zu wollen.