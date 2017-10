 Deutsch-russische Beziehung: Steinmeier wirbt für Annäherung

Steinmeier in Moskau Der Bundespräsident im Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. (Foto: dpa)

MoskauBundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Russland-Besuch dafür geworben, nach Jahren der Entfremdung wieder auf eine Annäherung beider Länder hinzuarbeiten. „Ich komme in Zeiten, in denen die deutsch-russischen Beziehungen schwierig geworden sind“, sagte er am Mittwoch in Moskau. „Und ich empfinde es auch als meine Verantwortung, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass das nicht auf ewig so bleibt.“ Zwar müsse man die Differenzen in den bilateralen Beziehungen ansprechen, aber auch nach den Gemeinsamkeiten suchen.

Steinmeier äußerte sich nach einem Treffen mit dem früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Zuvor hatte er mit Vertretern der Menschenrechtsorganisation Memorial gesprochen, die sich für Opfer des Stalinismus einsetzt, aber auch aktuelle Menschenrechtsverletzung anprangert. Sein Treffen mit Präsident Wladimir Putin ist für den Nachmittag geplant.

Steinmeier ist der erste Bundespräsident in Russland seit sieben Jahren. Sein Vorgänger Joachim Gauck war gar nicht dort. Die Reise ist wegen der seit Beginn der Ukraine-Krise schwer belasteten deutsch-russischen Beziehungen bewusst als kurzer Arbeitsbesuch und nicht als Staatsbesuch angelegt worden.