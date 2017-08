Es droht ein diplomatisches Scharmützel

Doch in die Vorfreude mischt sich nun auch Ernüchterung. Denn während sich Deutschland transparent und offen gibt, bleibt Vietnam eben doch ein verschlossener Ein-Parteien-Staat. Die Festnahme wirft auch ein Schlaglicht darauf, mit was für einem kompromisslosen Regime, Deutschland seine Geschäfte intensivierte. Trinh Xuan Thanh ist nicht die einzige Festnahme, die in diesen Tagen in Vietnam Schlagzeilen macht. Erst am Wochenende haben Polizisten auch vier Aktivisten in festgenommen. Ihnen wird die Planung eines Staatsstreiches zur Last gelegt.

Die vietnamesischen Behörden werfen Trinh Xuan Thanh vor, als Chef des staatlichen Unternehmens Petrovietnam Construction Cooperation mehr als 100 Millionen Euro veruntreut zu haben. Angesichts der grassierenden Korruption in den großen Staatsbetrieben des Landes überrascht das nicht. AHK-Chef Walde hält es zudem für gut belegt, dass es bei Petrovietnam tatsächlich zu massiven Verfehlungen gekommen und ein großer Schaden für den vietnamesischen Staatshaushalt entstanden sei.

Allerdings dürfte das nicht der einzige Grund sein, weswegen sich die Vietnamesen so sehr für Trinh Xuan Thanh interessieren. Einige Beobachter vermuten, dass auch politische Faktoren im Spiel sind – ähnlich wie bei der Anti-Korruptions-Kampagne in China. Auf dem zwölften Parteitag 2016 kam der konservativ-marxistische Flügel unter der Führung des neuen Generalsekretärs Nguyen Phu Trong an die Macht. Trinh Xuan Thanh stand auf der Verliererseite und verlor seine wichtige Posten, später wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Auf einen von Deutschland aus betriebenen Blog drohte er außerdem damit, Interna über den Staatsapparat auszuplaudern. Dort weist er auch die Anschuldigung der Vetternwirtschaft zurück.

Ein Ausweg aus der diplomatischen Krise dürfte schwierig werden. Die Bundesregierung fordert, dass Trinh Xuan Thanh sofort nach Deutschland zurückgebracht wird, damit sein Asylverfahren weiter geprüft werden kann. Doch eine Auslieferung gilt als unwahrscheinlich: Die staatlichen Medien in Vietnam feiern die Festnahme als großen Schlag gegen Korruption. In Vietnam droht ihm nun die Todesstrafe.

Möglicherweise beginnt nun ein längeres diplomatisches Scharmützel – und das könnte die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit zumindest abbremsen. Neben Singapur ist Vietnam das einzige Land in der südostasiatischen Staatengemeinschaft, mit dem die EU bereits ein Freihandelsabkommen vereinbart hat. Der Bundestag muss den Vertrag allerdings noch ratifizieren. „Die Menschenrechtsfrage wird sicher wieder gestellt werden, das könnte den Prozess verzögern“, befürchtet Manager Dutt. „Das wird aber nicht das Ende des Freihandelsvertrages bedeuten.“

Dutt setzt darauf, dass man sich gesichtswahrend einigt. Möglicherweise könnte ein Kompromiss darin bestehen, dass Vietnam Trinh Xuan Thanh einen rechtsstaatlichen Prozess garantiere. Zumindest in der Theorie müsste den vietnamesischen Behörden bekannt sein, wie der ablaufen müsste: Seit 2009 führen Deutschland und Vietnam einen sogenannten „Rechtsstaat-Dialog“.