Annäherung durch Olympia Im Rahmen der Winterspiele in Südkorea soll es ein diplomatische Treffen mit ranghohen Vertretern von Nordkorea kommen. (Foto: AP)

SeoulAnlässlich der bevorstehenden Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang hat Seoul Nordkorea Gespräche auf hoher diplomatischer Ebene angeboten. Diese könnten am 9. Januar stattfinden, sagte der südkoreanische Minister für Vereinigung, Cho Myoung Gyon, am Dienstag. Verhandelt werden sollte im Grenzdorf Panmunjom, Thema solle die olympische Kooperation der beiden Länder sein - und wie die Beziehung allgemein verbessert werden könne.

Nach mehreren Raketentests Pjöngjangs hatte sich das Verhältnis 2017 zusehends verschlechtert. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte bereits in seiner Neujahrsansprache erklärt, dass sich die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea wieder verbessern müsse und nannte ebenfalls die im Februar beginnenden Spiele in Pyeongchang.

Analysten sehen in Kims Vorstoß einen Versuch, einen Keil zwischen Seoul und dessen Verbündeten in Washington zu treiben. So könnten die internationale Isolation des Landes etwas aufgehoben und die Sanktionen gegen Pjöngjang gelockert werden.

Kim erklärte in seiner Neujahrsansprache, er wolle eine Delegation nach Südkorea entsenden. Er wünschte dem Nachbarn gute und erfolgreiche Spiele. Außerdem forderte er die USA auf, Pjöngjang als Atommacht anzuerkennen. Nordkorea habe 2017 das historische Ziel erreicht, seine nukleare Streitmacht „zu vervollständigen“, sagte Kim.

Die USA sollten wissen, dass er einen „Atomwaffen-Knopf“ auf seinem Schreibtisch habe. „Das gesamte US-Festland ist in Reichweite unserer nuklearen Schlagkraft. (...) Die Vereinigten Staaten können niemals einen Krieg gegen mich oder unser Land beginnen.“ Unter den 2017 getesteten Raketen soll mindestens eine technisch tatsächlich in der Lage sein, US-Festland zu erreichen.