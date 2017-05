Ditib-Förderungen : Opposition übt scharfe Kritik an Ministerium

Datum: 02.05.2017 17:12 Uhr

Der türkische Islamverband Ditib steht in Deutschland in der Kritik. Nicht nur wegen des Spitzelverdachts gegen Ditib-Imame. Das Familienministerium will Ditib wieder fördern - für die Opposition „schon fast ein Witz“.