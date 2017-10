 Dogan Akhanli: Ausreisegenehmigung verspätet sich

Dogan Akhanli Der türkischstämmige Schriftsteller kann noch nicht aus Spanien ausreisen. (Foto: dpa)

MadridDer Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli muss seine ursprünglich für Mittwochabend geplante Rückkehr von Spanien nach Deutschland um mindestens einen Tag verschieben. Grund sei, dass eine richterliche Ausreisegenehmigung noch nicht eingetroffen sei, sagte Akhanli am Mittwoch in Madrid. Auf rechtlichen Rat hin werde er den Heimflug daher verschieben.

Akhanli war am 19. August während einer Reise in Granada festgenommen worden, aufgrund einer sogenannten Red Notice bei der Internationalen Polizeibehörde Interpol im Auftrag der Türkei. Einen Tag später kam er unter Auflagen frei, durfte Spanien aber zunächst nicht verlassen. Am Freitag vergangener Woche beschloss die spanische Regierung, den türkischstämmigen Schriftsteller nicht an die Behörden in Ankara auszuliefern.