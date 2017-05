Das kostet die Sicherheit des Trump-Towers

Zunächst waren Beobachter davon ausgegangen, dass Trump häufig nach Hause zurückkehren würde. In der vergangenen Woche erklärte der Präsident jedoch, das tue er nicht, weil diese Reisen teuer für den Steuerzahler und ein Ärgernis für die Menschen in der Umgebung seien. „Ich hasse es, wenn die New Yorker mit gesperrten Straßen leben müssen“, sagte Trump den TV-Sender Fox News. Für den Secret Service, der für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich ist, seien Aufenthalte in seinen Golfclubs in Florida und New Jersey einfacher zu organisieren.

Im ausgesprochen liberalen New York erhielt der republikanische Präsident nur 18 Prozent der Stimmen. Seine Verbündeten in der Stadt fordern die Einwohner dennoch auf, die historische Bedeutung seines Besuchs zu würdigen. „Trotz aller politischer Differenzen sollten sie zu schätzen wissen, dass der Präsident ein Vollblut-New Yorker ist“, sagt Stadtrat Joe Borelli, der den Wahlkampf für Trump in New York leitete.

Bürgermeister Bill de Blasio, ein liberaler Demokrat und scharfer Kritiker Trumps, wurde nicht zu der Zeremonie auf dem Flugzeugträger eingeladen. Er kritisierte, der Präsident habe seiner Heimatstadt den Rücken gekehrt. „Ich hatte gehofft, dass die kontroverse Rhetorik enden würde“, sagte de Blasio am Montag. „Sie hat nicht aufgehört.“ Stattdessen habe Trump die Stadt und ihre Interessen direkt angegriffen. Eine gemeinsame Basis gebe es offenbar nicht.

Den Unmut der New Yorker Polizei zog Justizminister Jeff Sessions auf sich, als das Justizministerium im vergangenen Monat erklärte, die Stadt gegen nicht hart genug gegen Kriminalität vor – dabei hat die Verbrechensrate einen historisch niedrigen Wert erreicht. Die Stadt beklagt sich außerdem über die hohen Kosten für die Sicherung des Trump Towers, die nach Polizeiangaben bis zu 146.000 Dollar pro Tag betragen, wenn nur Ehefrau und Sohn dort wohnen. Wenn Trump auch da ist, steigen die Kosten auf mehr als 300.000 Dollar pro Tag.

Die New Yorker haben auch schon gegen frühere US-Präsidenten protestiert, zum Beispiel gegen George W. Bush während des Parteitags der Republikaner 2004. Die Demonstrationen gegen Trump seien dennoch einzigartig, „weil es selten ist, dass ein Präsident in seiner eigenen Stadt so unbeliebt ist“, sagt George Arzt, Pressesprecher des früheren demokratischen Bürgermeisters Ed Koch.

New York sei nun einmal tiefblau, erklärte Arzt unter Verweis auf die Farbe der Demokratischen Partei. Darum veranstalte Trump seine Kundgebungen lieber an anderen Orten und versuche dort, ein Image aufzubauen, in dem alle Berichte über seine Unbeliebtheit Fake News seien. „Das ist schwierig, wenn ihm tausende Menschen auf den Straßen Schimpfworte an den Kopf werfen.“