New YorkDie USA drohen Nordkorea im Falle eines weiteren Raketentests mit Konsequenzen. „Wir hören Berichte, dass Nordkorea sich womöglich auf einen weiteren Raketentest vorbereitet“, sagte UN-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in New York. „Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wenn doch, dann müssen wir noch schärfere Maßnahmen gegen das nordkoreanische Regime zum Tragen bringen.“ Details zu den potenziellen Tests oder Maßnahmen nannte Haley nicht.

Am Abend schickte US-Präsident Donald Trump weitere Drohungen gen Pjöngjang. Auf Twitter schrieb er, auch er habe einen Atomwaffenknopf auf seinem Schreibtisch, der deutlich größer und schlagkräftiger sei als der von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Und seiner funktioniere. Damit reagierte Trump auf eine Aussage von Kim am Montag, wonach dieser immer einen Atomwaffenknopf auf seinem Büroschreibtisch habe.

