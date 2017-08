Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hope Hicks Hope Hicks, bislang Direktorin für strategische Kommunikation von Präsident Trump, wird neue Kommunikationschefin im Weißen Haus. (Foto: dpa)

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Kommunikationschefin benannt: Die 28-jährige Hope Hicks wird auf den geschassten Anthony Scaramucci folgen. Seit 2014 gehörte das Ex-Model zum Presseteam Trumps, bevor dieser ins Weiße Haus einzog.

Die amerikanische Presse hat in den vergangenen zwei Jahren nicht gerade lobende Worte für Hicks übrig gehabt. „Sie ist die wahrscheinlich unqualifizierteste Pressechefin in der jüngeren Geschichte der Präsidentschaftswahlkämpfe“, kritisiert die „New York Times“. Die „Washington Post“ wiederum bezeichnet Hicks „als fast unsichtbares Wesen“, das im Alleingang Trumps Presseanfragen regele. Und dies mit geradezu „berühmter Wortkargheit“, so der Medienblog „Gawker“. Sofern man überhaupt eine Antwort erhielte.

Ihr Vater Paul Hicks hat viele Jahre die Kommunikation des Mineralölkonzerns Texaco und der National Football League (NFL) gelenkt.



