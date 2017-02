 Donald Trump: „Obama mag mich“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump und Barack Obama „Wir hatten furchtbare Dinge über einander gesagt, und dann hüpfen wir ins Auto, fahren die Pennsylvania Avenue hinunter und reden nicht einmal darüber“, sagte Trump dem Sender Fox News. (Foto: AFP)

New YorkUS-Präsident Donald Trump versteht sich nach eigenen Angaben prächtig mit seinem Amtsvorgänger Barack Obama. „Ich weiß nicht, ob er es zugeben wird, aber er mag mich“, sagte Trump in einem am Montagabend (Ortszeit) vom Sender Fox News ausgestrahlten zweiten Interviewteil. „Ich mag ihn, weil ich es spüren kann“, fügte er hinzu.

Beide Männer waren Trump zufolge im Präsidentenwahlkampf „bösartig“ zu einander gewesen. Am Tag der Amtsübergabe aber nicht mehr. „Wir hatten furchtbare Dinge über einander gesagt, und dann hüpfen wir ins Auto, fahren die Pennsylvania Avenue hinunter und reden nicht einmal darüber“, sagte Trump dem Moderator Bill O'Reilly über die Feierlichkeiten vom 20. Januar. „Die Politik ist erstaunlich.“

Im Wahlkampf hatte der Republikaner Trump den Demokraten Obama heftig kritisiert. Zuvor hatte der Immobilienmogul jahrelang öffentlich angezweifelt, dass Obama überhaupt in den USA geboren wurde, und zum Beweis die Veröffentlichung von dessen Geburtsurkunde gefordert. Obama hatte seinerseits dem Reality-TV-Star die Eignung für das Amt abgesprochen.