Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Spicer verspricht „niemals zu lügen“

Pressesprecher Spicer bemühte sich beim ersten offiziellen Briefing im Weißen Haus unter dem neuen Präsidenten, gutes Wetter zu machen. Nachdem er am Samstag die Medien wegen ihrer korrekten Berichterstattung über einen relativ schwachen Besuch der Antrittsfeier von Trump beschimpft, mit Falschinformationen traktiert und keine Rückfragen zugelassen hatte, zeigte er am Montag bessere Nerven. Auf die ausdrückliche Frage eines Reporters versprach er, „niemals zu lügen“, redete sich aber wegen seines Auftritts am Samstag heraus, statt eine Entschuldigung anzubieten.

Eine andere Nachfrage brachte ihn dazu, einen tiefen Einblick in die psychische Verfassung des Präsidenten zu geben. Der, so erklärte Spicer, sei zutiefst „frustriert“ über seine Behandlung in den Medien. „Immer wieder hieß es, das kann er nicht, das schafft er nicht, da wird er keinen Erfolg haben“, sagte der Pressesprecher, „und dann hat er es doch geschafft“. Das habe Trump beinahe täglich erlebt, wenn er den Fernseher einschaltete. Die Medien hätten immer wieder versucht, seine Glaubwürdigkeit und die Stoßkraft seiner Anhänger herabzusetzen.

Den Einwand eines Reporters, es sei doch normal in einem hohen politischen Amt, kritisiert zu werden, ließ er nicht gelten. Trotz dieser Diskussion schien es aber, als könne das Weiße Haus zu einer vernünftigen Arbeitsbeziehung mit den Medien kommen. Und in dem Punkt, dass die Medien Trump häufig unterschätzt haben, hatte Spicer ja auch recht.