image

Trumps Asien-Politik: Pazifische Machtansprüche

PremiumEin Anruf in Taiwan, Sticheleien gegen China via Twitter, Widerstand gegen das Freihandelsabkommen TPP: Der designierte US-Präsident Donald Trump verunsichert die asiatischen Länder. Das Machtvakuum will Peking nutzen. mehr…