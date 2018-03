Doppelter Tabubruch Trumps Importzölle drohen das System der globalen Handelsregeln zu sprengen

WashingtonErst hat Donald Trump seinen internationalen Partnern einen Schrecken versetzt, jetzt lässt er sie ratlos zurück. Seit der US-Präsident Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt hat, grübelt der Rest der Welt über die Details dieser weitreichenden Entscheidung.

Bislang steht kaum mehr als ein Rahmen fest: Stahleinfuhren sollen mit 25 Prozent extra belegt werden, Aluminiumimporte mit zehn Prozent. So hat es Trump vergangene Woche versprochen, flankiert von den Bossen der größten Metallproduzenten des Landes.

Doch entscheidende Fragen sind ungeklärt. Werden tatsächlich gegen alle Länder Importbarrieren hochgezogen, selbst gegen enge Verbündete? Können globale Unternehmen Ausnahmen beantragen?

„Zu diesem Zeitpunkt wird es keine Sonderbehandlung für einzelne Länder geben“, betonte der Direktor des Nationalen Handelsrats im Weißen Haus, Peter Navarro, am Sonntag im Sender CNN. Seine vorsichtige Formulierung deutete darauf hin, dass hinter den Kulissen noch einiges in Bewegung ist. Auf Nachfrage erklärte er blumig, dass Ausnahmen „in bestimmten Fällen“ denkbar seien.

Auch Handelsminister Wilbur Ross zog am Wochenende durch die TV-Studios der Nation und warb für Trumps Entscheidung. Beide betonten, der Präsident habe das letzte Wort. Nur schlauer wurde man aus ihren Aussagen nicht. Im Laufe dieser Woche soll es angeblich mehr Informationen geben, womöglich auch einen Beschluss.

Die Umstände von Trumps Stahl-Hammer erinnern an das frühe Chaos seiner Regierung. Noch immer kursiert kein Positionspapier, kein offizielles Dokument. US-Sender berichteten, die Rechtsabteilung habe ihren Segen noch nicht gegeben. Auch sollen Ministerien keine Chance bekommen haben, ausländische Handelspartner vorzuwarnen.

Trump schuf Fakten, noch bevor seine Regierung eine diplomatische Strategie entwickeln konnte. Die Website Axios schrieb von einem „Zusammenbruch der Prozesse“. Etwas Vergleichbares habe es unter Trumps Vorgängern nie gegeben.

Bis zuletzt wussten führende Mitarbeiter im Weißen Haus nicht, dass Trump im Alleingang Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verkünden würde. Als Reporter vergangenen Donnerstag ahnungslos in einen Sitzungssaal gebeten wurden, las Trump nicht von einem Skript ab, es gab keine vorbereitete Erklärung.

Wenig später trieb Trump eigenmächtig die Konfrontation gegen Handelspartner wie Mexiko, Südkorea, Kanada und Europa von seinem Golfresort Mar-a-Lago aus mit einer Twitter-Tirade voran. Handelskriege seien „gut und leicht zu gewinnen“, schrieb er, oder: „Ein Land ohne Stahl ist kein Land.“

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!