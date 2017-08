Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Flammenmeer Venezuela am Tag der Wahl: Mindestens zehn Menschen sollen bei den gewaltsamen Protesten ums Leben gekommen sein. (Foto: Reuters)

SalvadorKeine 24 Stunden nach der blutigen und umstrittenen Wahl zur Verfassungsversammlung am Sonntag, demonstriert der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, wie ernst ihm der Dialog mit der Opposition ist, den er vor der Abstimmung immer wieder angeboten hat. Der Geheimdienst Sebin verhaftete jetzt zwei führende Oppositionspolitiker: Mit dem ehemaligen Bürgermeister und Abgeordneten Leopoldo López, der bereits drei Jahre in Haft verbracht hat und wenige Wochen vor dem Plebiszit in Hausarrest entlassen wurde, wird der wichtigste Führer der Opposition weggesperrt. Auch Antonio Ledezma, ehemaliger Bürgermeister von Caracas, gilt als einer der gemäßigten Oppositionsführer und stand seit seiner Festnahme 2015 unter Hausarrest, wegen eines angeblichen Putschversuches.

Den verschärften Kurs nach der Verfassungsversammlung haben die meisten Venezolaner erwartet. Nichts anderes hat Maduro immer wieder angekündigt: Er will jetzt den Kongress und die Staatsanwaltschaft entmachten, dort wo sich die Opposition gegen sein Regime konzentriert. Noch in der Wahlnacht kündigte er an, dass er den Abgeordneten die Immunität entziehen werde, um sie wegen Verbrechen gegen das Vaterland zu verklagen.

Was hinter Maduros Verfassungsplänen steckt Ist Maduros Schritt ein Novum? Nein. Der verstorbene Ex-Präsident Hugo Chávez - Maduros Vorgänger und Mentor - berief kurz nach seiner Amtsübernahme im Jahr 1999 ebenfalls eine verfassungsgebende Versammlung ein, die eine neue Verfassung aufsetzte. Im Gegensatz zu Maduro ließ Chávez aber zunächst ein Referendum über die Versammlung abhalten und sich so den Segen der Venezolaner für den Schritt geben.

Wie werden die Delegierten ausgewählt? Der regierungsnahe Wahlrat hat sich ein unorthodoxes Wahlsystem ausgedacht. Die Opposition hält das für eine Farce. Sie hat die Wahl boykottiert, weshalb das Gros der Kandidaten von den Sozialisten stammt. 364 Delegierte werden nach geografischen Gesichtspunkten ausgewählt. Die Krux daran: Einige der bevölkerungsreichsten Staaten haben relativ wenige Gemeinden, manch kleinere dagegen viele. Der Staat Miranda mit seinen fast drei Millionen Einwohnern erhält so zum Beispiel vier Delegierte weniger als Falcón, wo nur ein Drittel so viele Menschen wohnen. Kritiker sehen darin eine Bevorzugung ländlicher Regionen, in denen Maduro beliebter ist als in oppositionsfreundlichen Städten wie Caracas. Weitere 173 Delegierte sollen diverse Gesellschaftsgruppen vertreten, darunter Arbeiter, Studenten, Bauern und Fischer. Acht Mandate gibt es für indigene Gruppen. Welche Gesichtspunkte die Regierung für diese Kategorien festgelegt hat, ist unbekannt - fest steht nur, dass all diese Bereiche traditionell starke Bindungen zu den Sozialisten haben.

Was will die Regierung ändern? Maduro stellt die Verfassungsgebende Versammlung als Lösung aller politischen und wirtschaftlichen Probleme seines Landes dar - und als Weg, um seine lautstärksten Gegner mundtot zu machen. Im Staatsfernsehen sagte er, er wolle, dass die Versammlung die Immunität der Abgeordneten in der oppositionskontrollierten Nationalversammlung aufhebt. Mindestens einen - den Ersten Vizepräsidenten des Hauses, Freddy Guevara - wolle er im Gefängnis sehen. „Dieser kleine Hitler hat seine Zelle garantiert“, polterte Maduro. Andere Regierungskräfte drückten sich etwas dezenter aus. First Lady Cilia Flores, von Maduro gerne als „Erste Kämpferin“ beschrieben, erklärte, die Versammlung werde eine Friedens- und Rechtskommission schaffen, die den Verantwortlichen des derzeitigen Aufruhrs eine Lektion erteilen werde. Der stellvertretende Parteichef der Sozialisten, Diosdado Cabello, kündigte an, das Büro von Generalstaatsanwältin Ortega Díaz werde auf den Kopf gestellt. Während die Versammlung die Verfassung umschreiben und mit Sicherheit an der sozialistischen Politik festhalten wird, könnte sie als eine Art Supergremium die Macht von der Nationalversammlung übernehmen. Damit wäre die einzige große Einrichtung, die Maduro nicht kontrolliert, um ihre Macht gebracht.

Was denken die Venezolaner über Maduros Pläne? Sie halten wenig davon, was der Präsident vorhat. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datanálisis waren im Juni nur 23 Prozent der Befragten für die Verfassungsgebende Versammlung. Fast die Hälfte glaubte, dass der Zweck des Schrittes ist, Maduros Macht zu offenbaren. Vor zwei Wochen stimmten mehr als 7,5 Millionen Menschen in einem Oppositionsreferendum gegen die Reform. Für viele Venezolaner gibt es jedoch ein Problem: Die Regierung hat laut Datanálisis-Direktor Luis Vicente León Zugang zu Daten, die zeigen, ob jemand abgestimmt hat oder nicht. Viele dürften sich deshalb am Sonntag gezwungen gefühlt haben, ihre Stimme abzugeben - oder ihren Job zu verlieren, was angesichts von Lebensmittelknappheit und dreistelliger Inflation ein Alptraum-Szenario darstellt.

Was steht für die Regierung auf dem Spiel? Kurzum: das politische Überleben. Maduro hat viel Unterstützung verloren, nicht zuletzt von der ursprünglich regierungsloyalen Ortega Díaz und einer Reihe früherer Minister der Chávez-Ära. Radikale Änderungen in der Verfassung von 1999 - also der von Chávez - könnten zu noch mehr Unruhe in dem südamerikanischen Land führen. Und als wäre das nicht genug, haben mehrere Länder, darunter die USA, mit der Isolation der Maduro-Führung gedroht. Reduziert Washington den Import von venezolanischem Öl, dürfte es schwarz aussehen für Venezuela.

Wie wird die Opposition reagieren? Von der Bildung einer Alternativregierung ist die Opposition zuletzt zwar offenbar wieder abgekommen. Die Ernennung von 33 Richtern als Ersatz für das regierungsnahe Oberste Gericht hat dennoch den Geist einer alternativen Regierung heraufbeschworen. „Die Frage ist, ob diese Parallelregierung regieren kann“, sagt Datanálisis-Chef León. Bisher ist die Richterauswahl allerdings rein symbolisch: Drei von ihnen wurden bereits inhaftiert, den anderen droht die Festnahme. Ein anhaltender Konflikt wird so immer wahrscheinlicher. Vermittlungsversuche anderer Parteien sind gescheitert, und wie Maduro gibt sich auch die Opposition unnachgiebig. Guevara kündigte vor dem Votum bereits an, dass Venezuela schwere Tage bevorstünden. Viel steht und fällt mit der nächsten Präsidentschaftswahl. Die ist für 2018 geplant, die Verfassungsgebende Versammlung könnte das Datum aber ändern - und für neuen Zorn sorgen.

Die verschärften Repressionen sind Maduros Antwort auf eine unerwartet schwere Niederlage bei den Wahlen. Die Mehrheit der Venezolaner hat sich prinzipiell geweigert ihre Stimme für die Verfassungsgebende Versammlung abzugeben. Angeblich nur mehr als acht Millionen, der insgesamt 20 Millionen Wahlberechtigten Bürger, sollen über die zuvor von der Regierung handverlesenen Vertreter für die Versammlung abgestimmt haben. Die Opposition sprach dagegen von nur rund 2,5 Millionen abgegebenen Stimmzetteln. Viele der Wahllokale am Sonntag im Land blieben leer - trotz der Drohungen, Einschüchterungen und Bitten Maduros per TV-Schalten, bis zur Schließung der Wahllokale noch abzustimmen.

Für die US-Regierung ist Maduro ein Diktator. Zum ersten Mal haben die Vereinigten Staaten einen lateinamerikanischen Präsidenten mit direkten Finanzsanktionen bestraft. Mögliche Vermögenswerte und Konten von Maduro in den USA sollen eingefroren und US-Bürgern alle Geschäfte mit ihm verboten werden.

Wie geht es weiter für Venezuela? Wird das Land in Chaos, Bürgerkrieg und Diktatur versinken? Drei Szenarios sind jetzt möglich.