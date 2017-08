Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Szenario 1: Kuba

Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

Maduro baut Venezuela zu einer linken Diktatur nach dem Vorbild Kubas aus. Das Castro-Regime liefert Maduro wie dessen Vorgänger Hugo Chávez seit langem Personal und Expertise bei der Organisation des Geheimdienstes und seiner Leibgarde. Politisch unterstützt und finanziert würde Venezuela dann durch Russland und China.

Dabei hilft, dass Maduro mit der entmachteten Legislative nun wieder Verträge mit ausländischen Investoren abschließen kann. Das konnte der Kongress bisher verhindern. Maduros Kassen sind leer. Er braucht dringend Geld, um seinen Machtapparat zu erhalten. Die Militärs wollen genauso wie seine Minister und die bewaffneten Milizen für ihre Loyalität gegenüber dem unbeliebten Präsidenten belohnt werden. Maduro wird also versuchen, von Russland und China neue Kredite für Lizenzen im Bergbau und Ölvorkommen zu bekommen.

Bereits einen Tag nach der Wahl kündigte Maduro an, die neue Versammlung werde schon rasch das Amt der Generalstaatsanwaltschaft umbauen. Dessen Chefin Luisa Ortega hatte die Pläne für die Verfassungsversammlung scharf kritisiert. Das Gremium kann alle anderen staatlichen Institutionen auflösen. Damit hätte Maduro auch die Möglichkeit, das von der Opposition kontrollierte Parlament aufzulösen, Wahlen hinauszuschieben und die Gesetze so zu verändern, dass die Sozialisten kaum abgewählt werden können.

Würden US-Präsident Trump Ernst machen und Ölimporte aus Venezuela boykottieren, dann wäre der Ausfall der Dollareinnahmen kurzfristig zwar fatal für Maduro. Er hätte jedoch damit das perfekte Alibi für seinen Repressionskurs – genauso wie Kubas Diktatoren jahrzehntelang alle Verantwortung an ihrer wirtschaftlichen Misere und autoritären Maßnahmen mit dem Boykott der USA rechtfertigen konnten.

Absturz einer Ölmacht Absturz Laut Schätzungen ist das Bruttoinlandsprodukt 2016 um bis zu 18 Prozent geschrumpft. Die Sozialleistungen sind kaum noch zu finanzieren, da parallel noch Milliardenkredite zu bedienen sind.

Ausverkauf Bis 2014 lag das Land mit 367 Tonnen Gold weltweit auf Platz 3 bei dem größten Goldanteil an den Währungsreserven. Nach neuen Zahlen sind die Goldreserven auf 187,5 Tonnen geschrumpft.

Inflation Ist die höchste der Welt, vieles wird unerschwinglich. Dem Staat fehlen zudem die Mittel, um genug Medizin und Lebensmittel einzuführen. Menschen hungern, überall prägen Schlangen das Bild.

Kindersterblichkeit Diese ist um 30 Prozent, die Müttersterblichkeit um 65,8 Prozent gestiegen. Als die Gesundheitsministerin Antonieta Caporale diese Zahlen im Mai veröffentlichte, wurde sie gefeuert.

Flucht Allein in Kolumbien sollen sich bis zu 140.000 Venezolaner illegal aufhalten, auch nach Brasilien flüchten viele. Rund 4.500 Frauen sollen in Kolumbien inzwischen als Prostituierte arbeiten.

Isolation Nur noch Kuba und Bolivien verteidigen vehement den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro, die südamerikanische Wirtschaftsunion Mercosur hat Venezuela bereits 2016 suspendiert. Am Flughafen bei Caracas herrscht oft gähnende Leere. Mit der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca stellte gerade nach Lufthansa, Alitalia und Co. die zehnte Airline ihre Flüge nach Venezuela ein.

Riss im eigenen Lager Generalstaatsanwältin Luisa Ortega ist zur Schlüsselfigur geworden. Einst glühende Anhängerin von Hugo Chávez, hat sie mit Nachfolger Maduro gebrochen. Sein Rückhalt bröckelt.

Tourismusflaute Die Isla Margerita fristet ein Schattendasein, kaum jemand verirrt sich in das hochgefährliche Land, in dem die Gewalt den Alltag dominiert. 2016 wurden insgesamt 28.479 Morde gezählt.

Verkaufte Haare Zum Symbol für die von einer massiven Geldentwertung getroffene Bevölkerung sind die Frauen geworden, die an der Grenze zu Kolumbien ihre Haare abschneiden lassen, um sie zu Geld zu machen.

Die Ölexporte und der staatlich organisierte Drogenhandel im großen Stil, würden die Militärs und paramilitärischen Milizen bei der Stange halten. Venezuela sei eine „Narcodiktatur“, schimpfte die Gattin des jetzt verhafteten Bürgermeisters Ledezma. Die USA haben gerade Dokumente veröffentlicht, nach denen Maduros Vize Tareck El Aissami, in den USA Vermögen von 500 Millionen Dollar besitzen soll. Der Vize-Präsident Venezuelas wird von den USA schon länger beschuldigt, Chef eines Drogenkartells zu sein. Zwei Neffen der Präsidentengattin Cilia Flores wurden dabei erwischt wie sie versuchten 800 Kilogramm Kokain in die USA zu schmuggeln.

Das „Modell Kuba“ wäre für die Bevölkerung fatal: Die Venezolaner würden weiter verarmen und an längst ausgemerzten Krankheiten wie Diphterie und Malaria sterben. Bereits jetzt haben 80 Prozent der Bevölkerung zu wenig zu essen. Junge und gut ausgebildete Venezolaner würden weiter auswandern. Während der gewaltsamen Auseinandersetzungen der letzten drei Monate sind bereits hunderttausende Venezolaner ins benachbarte Lateinamerika, in die USA und vor allem Spanien geflüchtet. Der „Braindrain“, also die Abwanderung von qualifizierten Fachkräften, wird sich verschärfen.