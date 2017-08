Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Szenario 2: Der Militärputsch

Szenario 2: „Militärrevolte und Regierungswechsel“

Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Teile des Militärs künden Maduro seine Unterstützung auf. Die rebellischen Soldaten verbünden sich mit der Opposition, sowie überlaufenden Regierungsmitgliedern um die abtrünnige Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz. Die Folge wäre ein Bürgerkrieg. Wie lange er anhalten würde, ist kaum einzuschätzen. In Caracas kursieren Gerüchte, dass hinter den Kulissen bereits zwischen Militärs und Opposition verhandelt wird. Als ein Indiz dafür, dass die Militärs einen Machtwechsel unterstützten könnten, wird gewertet, dass Verteidigungsminister Vladimir Padrino López nicht von den USA abgestraft wurde.

Dadurch ständen die Türen offen, für eine Beteiligung der Militärs an einer neuen Regierung. Die Repression innerhalb der Militärs nimmt ebenfalls zu. Um die Unzufriedenen in den Rängen zu neutralisieren, sollen jetzt alle Uniformierten nach Hause geschickt worden sein, die seit zwei Jahren nicht befördert worden sind. Es gibt mit 2000 Generälen bereits jetzt einen Überschuss an Führungspersonal.

100 Militärs sollen im Gefängnis sitzen. Im schlimmsten Falle könnte die Krise in Venezuela sich zu einem anhaltenden Bürgerkrieg ausweiten, wie in Syrien, mit einem kaum kaschierten Stellvertreterkrieg der Weltmächte USA, China und Russland um die Ölvorkommen des Landes. Doch davon ist Venezuela noch weit entfernt.