Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Szenario 3: Neuwahlen

Der Niedergang Venezuelas 2013 Im April 2013 gewinnt Maduro mit einer knappen Mehrheit von 50,6 Prozent gegen den Herausforderer Henrique Capriles die Wahl.

2014 Der Ölpreis stürzt auf unter 40 US-Dollar ab, dem Land fehlen Devisen, um ausreichend Lebensmittel und Medizin einzuführen. 2014 sterben 43 Menschen bei monatelangen Protesten gegen Maduro, Oppositionsführer Leopoldo López wird zu 13,9 Jahren Haft verurteilt.

2015 Das Oppositionsbündnis MUD erringt bei der Wahl des Parlaments im Dezember 2015 eine Zwei-Drittel-Mehrheit und plant Maduros Absetzung. Die Einnahmen des staatlichen Ölkonzerns PDVSA fallen kurz darauf von 122 auf 72,2 Milliarden Dollar, die Regierung verkauft Goldreserven.

2016 Maduro erklärt den ökonomischen Notstand und regiert mit Dekreten am Parlament vorbei. Die Inflation ist die höchste der Welt. Lufthansa stellt nach 45 Jahren ihre Flüge nach Caracas ein; weitere Airlines folgen, Venezuela wird kaum noch angeflogen. Die nationale Wahlbehörde (CNE) stoppt die geplante Unterschriftensammlung für ein Referendum zur Abwahl Maduros. Ende Dezember dann reagiert die Regierung auf die hohe Inflation: Damit wegen der Inflation nicht weiter der Lohn in Sporttaschen abgeholt werden muss, werden größere Scheine eingeführt.

2017 (Januar bis April) Die USA verhängen gegen Vizepräsident Tareck El Aissami Sanktionen wegen möglicher Verstrickung in den Kokainhandel. Der von den Sozialisten dominierte Oberste Gerichtshof entmachtet das Parlament - die Opposition spricht von einem Putsch. Nach einer Intervention von Generalstaatsanwältin Luisa Ortega nimmt der Oberste Gerichtshof das Urteil Anfang April wieder zurück. Es beginnen landesweite Proteste, hunderte Menschen sterben.

2017 (Mai bis Juli) Anfang Mai: Maduro verkündet eine Verfassungsgebende Versammlung mit Vertretern der Arbeiterklasse; viele fürchten den Umbau zur Diktatur. Im Juli lähmen Generalstreiks das Land, die Kindersterblichkeit ist stark gestiegen, Menschen suchen auf Müllkippen nach Essensresten. Im gleichen Monat überfallen Schlägerbanden das Parlament und schlagen mit Latten auf Abgeordnete ein. Ende Juli dann verhängt die USA Finanzsanktionen gegen mehr als ein dutzend Funktionäre Venezuelas.

Szenario 3: „Neuwahlen nach Dialog unter internationaler Vermittlung und Straffreiheit für Maduros Clique“

Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Die Ausschreitungen und Gewaltproteste halten an, der internationale Druck auf die venezolanische Regierung steigt. Maduro und seine engere Führungsriege nutzen ihre verbleibende Macht und verhandeln aus einer Position der Stärke heraus mit einer Koalition befreundeter, neutraler Staaten mit der Opposition Straffreiheit oder Exil aus. Nach ihrem freiwilligen Abtritt würden Neuwahlen für Ende 2018 anberaumt. Das Maduro allerdings freiwillig seine Machtposition aufgibt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Das letzte und glimpflichste der drei Szenarien für Venezuela ist somit leider keine Option, auf die die Venezolaner hoffen können. So fatal es klingen mag: Das Drama in Venezuela wird noch ein paar Kapitel fortwähren.