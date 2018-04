Dritte Amtszeit sicher Orban gewinnt in Ungarn möglicherweise mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit

Die Partei von Ministerpräsident Orban hat die Parlamentswahl in Ungarn deutlich gewonnen, möglicherweise sogar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban geht als klarer Sieger aus den Parlamentswahlen hervor. (Foto: AFP) Dritte Amtszeit gesichert

BudapestMinisterpräsident Viktor Orban hat die Parlamentswahl in Ungarn deutlich gewonnen. Das sichert dem 54-Jährigen eine dritte Amtszeit, womöglich sogar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Fidesz-Partei des Rechtspopulisten kommt nach Auszählung fast aller Stimmen laut Wahlkommission auf 133 der insgesamt 199 Sitze im Parlament. „Wir haben gewonnen, Ungarn hat einen großen Sieg errungen“, rief Orban am Sonntag seinen jubelnden Anhängern zu. Sie seien damit in der Lage, Ungarn zu verteidigen. Orban hatte sich im Wahlkampf eindeutig gegen Einwanderung positioniert und damit Politologen zufolge vor allem auf den Land gepunktet.

Nach Angaben der Wahlkommission entfallen auf die rechtsnationale Partei Jobbik voraussichtlich 26 Sitze und auf die Sozialisten 20 Mandate. Spitzenvertreter beider Parteien traten nach der klaren Niederlage zurück.

Mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit, die Orban die vergangenen beiden Male erreichte, kann er die Verfassung leichter ändern. Kritiker werfen ihm vor, die Demokratie zu untergraben und autoritär zu regieren. Orban selbst sieht sich als Beschützer der christlichen Kultur Ungarns und warnt vor muslimischer Zuwanderung nach Europa. Er wird von zahlreichen EU-Staaten wegen seiner Weigerung zur Teilnahme an einem Mechanismus zur Umverteilung von Flüchtlingen kritisiert. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, mit seiner Medien- und Justizpolitik Prinzipien der Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen.

Die ersten Glückwünsche aus dem Ausland kamen von der rechtsextremen Französin Marine Le Pen. Die Masseneinwanderung, für die die EU stehe, sei erneut abgelehnt worden, twitterte die Politikerin. Bei der nächsten Europa-Wahl 2019 könnten jetzt Nationalisten triumphieren.

Die Wahlbeteiligung in Ungarn lag bei 70 Prozent und damit höher als bei den vergangenen drei Urnengängen. „Die hohe Wahlbeteiligung räumt alle Zweifel aus“, sagte Orban. Experten zufolge half ihm dabei, dass auf dem Land vor allem Orban-freundliche Medien wahrgenommen werden. Der Ministerpräsident profitierte zudem vom Wachstumskurs der Wirtschaft und der gefallenen Arbeitslosigkeit. Die Bekanntgabe der ersten Teilergebnisse hatte sich um mehrere Stunden verzögert, weil zwei Budapester Wahllokale mit der großen Zahl der ihnen zugeteilten „Auswärts-Wähler“ nicht fertig wurden.

In der EU geht man davon aus, dass eine Neuauflage der Regierung Orban zu weiteren Konflikten zwischen Budapest und Brüssel führen wird. Seit 2010 steuert der rechtskonservative Politiker einen Konfrontationskurs zur EU. Streitpunkte sind unter anderen die Asylpolitik, die Einschränkung von Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und Bürgerrechten sowie der mutmaßliche Missbrauch von EU-Fördergeldern. Von der EU beschlossene Quoten zur faireren Verteilung von Asylbewerbern boykottierte Orban.

Die Ungarn haben sich entschieden: Orban wird zum dritten Mal Ministerpräsident. Die Wahlbeteiligung liegt bei 70 Prozent. (Foto: AFP) Anhänger feiern in Budapest

Im Wahlkampf hatte Orban die Migration zum fast ausschließlichen Thema gemacht. „Es geht um die Zukunft Ungarns“, sagte er am Sonntagmorgen bei der Stimmabgabe in seinem Wahllokal im Budapester Stadtteil Zugliget. In der Kampagne hatte Orban behauptet, dass die EU, die UN und der US-Milliardär George Soros Pläne verfolgen würden, um Zehntausende Migranten in Ungarn anzusiedeln und das Land zum „Einwanderungsland“ zu machen. Nur wenn er weiterregiere, könne dies verhindert werden. Beweise für die angeblichen Pläne legte er keine vor. Soros, ein aus Ungarn stammender Holocaust-Überlebender, hatte sein Geld als Börsenspekulant gemacht - heute unterstützt er Zivilorganisationen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen.

Die Opposition wirft Orban vor, die Demokratie in Ungarn abzubauen. Staatliche Ressourcen und EU-Förderungen würden Orban-nahen Oligarchen zugeschanzt. Aber auch die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf ermittelt in zahlreichen mutmaßlichen Missbrauchsfällen in Ungarn. In einen soll sogar Orbans Schwiegersohn verstrickt sein.

Rund 8,2 Millionen Wahlberechtigte sind in Ungarn dazu aufgerufen, bei der Parlamentswahl ihre Stimme abzugeben. (Foto: dpa) Wahlen in Ungarn