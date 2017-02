Drogenhandel? : USA strafen Venezuelas Vizepräsidenten ab

Datum: 14.02.2017 01:46 Uhr

Eiszeit zwischen Washington und Caracas: Der Vizepräsident Venezuelas soll in kriminelle Geschäfte verwickelt sein - die Einschleusung von Kokain in die USA. Nun wird ihm in den USA der Geldhahn zugedreht.