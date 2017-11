 Drohen weitere Rücktritte?: May macht Williamson zum Verteidigungsminister

Gavin Williamson (r.) Der 41 Jahre alte Politiker war zuletzt als „Chief Whip“ (Einpeitscher) in der Fraktion tätig. (Foto: Reuters)

LondonNach dem Rücktritt des britischen Verteidigungsministers Michael Fallon hat Premierministerin Theresa May Gavin Williamson zum Nachfolger ernannt. Williamson ist als Whip der Unterhausfraktion von Mays Konservativer Partei bislang für das Erreichen von Konsens bei Parteivorhaben zuständig gewesen. Der 41-Jährige gilt weitgehend als unbeschriebenes Blatt in der konservativen Partei.

Fallon war am Mittwoch wegen sexueller Belästigung einer Journalistin zurückgetreten. Er hatte vor 15 Jahren bei einem Dinner der Frau wiederholt ans Knie gefasst und am Mittwochabend die Konsequenzen gezogen.

Britische Medien spekulierten, dass noch andere Gründe hinter dem Rücktritt stecken könnten. Wegen einer in London kursierenden Geheimliste mit Verfehlungen von Politikern müssten möglicherweise sogar noch weitere Regierungsmitglieder ihren Hut nehmen, hieß es.

Die von Fallon betatschte Journalistin fiel aus allen Wolken. „Das ist ja wohl der absurdeste Rücktritt eines Ministers“, sagte Julia Hartley-Brewer am Donnerstag dem Nachrichtensender Sky News. Es müsse noch etwas anderes dahinter stecken. Schon zuvor hatte die selbstbewusste Frau über den Vorfall aus dem Jahr 2002 berichtet: Nachdem Fallon ihr Knie berührt habe, drohte sie ihm Schläge an. Dann sei sie von ihm in Ruhe gelassen worden. „Meine Knie blieben intakt.“

Fallon (65) gilt als enger Verbündeter von Premierministerin Theresa May. Er war seit 2014 Verteidigungsminister. Von 2010 bis 2012 war Fallon stellvertretender Vorsitzender der britischen Konservativen.

Sein Nachfolger Williamson war persönlicher Assistent des zurückgetretenen Premierministers David Cameron. Zuletzt hatte er den einflussreichen Posten des „Chief Whip“ – des Einpeitschers – inne. Die Whips sind dafür zuständig, für Fraktionsdisziplin bei wichtigen Abstimmungen zu sorgen. Gerüchteweise nutzen sie dafür auch Informationen über Verfehlungen von Abgeordneten.

Er sei „in der Vergangenheit hinter den hohen Ansprüchen zurückgeblieben, die wir an die Streitkräfte stellen“, begründete Fallon seinen Rückzug aus dem Kabinett in einem Schreiben an May. Seinen Parlamentssitz wolle er behalten. Viele der veröffentlichten Vorwürfe seien falsch, betonte der konservative Politiker – aber ohne Details zu nennen. In einem BBC-Interview sagte Fallon: „Die Kultur hat sich über die Jahre geändert. Was vor 15 oder zehn Jahren wohl noch akzeptiert wurde, ist ganz klar heute nicht mehr akzeptabel.“ Fallon hatte sich bei der Journalistin für sein Verhalten entschuldigt.