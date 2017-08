Maduro schürt die Hoffnung auf Geld

Als nächstes bedroht die Soziale Misswirtschaft Venezuelas Staatskassen. Tausende Ölarbeiter mit viel Know-how, aber zu wenig Linientreue wurden gefeuert. Das Militär, das viele Sektoren dominiert, erwies sich als schlechter Unternehmer. Staatlich festgesetzte Preise ließen ganze Branchen kollabieren, weil sich die Produktion nicht mehr lohnte. Früher half der Staat Bauern bei der Finanzierung von Saatgut und Dünger, das Geld fehlt nun. So muss immer mehr importiert werden. Weil Schulden bedient werden müssen, fehlt Geld dafür. Plötzlich hungern Menschen im ölreichsten Land.

Nicht zu vergessen die Korruption. Es kommt nicht von ungefähr, dass die USA gegen mehr als 20 Funktionäre Finanzsanktionen verhängt haben. Konten, auf die US-Behörden Zugriff haben, wurden eingefroren. Viel Geld scheint in dunklen Kanälen zu versickern, in den „Panama Papers“ gibt es viele Hinweise auf Geldanlagen der Regierungselite in Steueroasen. Ein Privatunternehmer sagt, die Beteiligungen des Militärs an Unternehmen hätten den Zweck, Loyalität zu sichern. „Sie dienen der Bereicherung für mittlere und niedere Generalsränge.“ Und Lebensmittelpakete, die vom Militär an Anhänger der Regierung verteilten soll, landen oft auf dem Schwarzmarkt. Die USA bezichtigten zudem Vizepräsident Tareck El Aissami, sich am Kokainhandel zu beteiligen, was er bestreitet.

Der Raffinerie-Komplex Paraguaná gilt von der Kapazität her als der drittgrößte der Welt. Bis zu 950.000 Barrel Öl könnten pro Tag verarbeitet werden. Aber heute werden keine 40 Prozent davon geschafft. So muss Venezuela für mehrere Milliarden Dollar Benzin einführen - selbst vom Erzfeind USA. Der Sprit ist dennoch der billigste der Welt. Man bekommt derzeit für einen US-Dollar bis zu 1500 Liter. Gerade die Armen haben aber kein Auto, die Folgen der horrenden Benzin-Subventionierung treffen sie am stärksten - denn auch deshalb fehlt Geld für den Lebensmittelimport.

Viele aus der sozialistischen Führungselite verfolgen in diesen Tagen sehr kapitalistische Motive. Man schart sich um Maduro, damit der dafür sorgt, dass die Schulden bezahlt werden. Viele halten Anteile am staatlichen PDVSA-Ölkonzern - ihnen drohen bei einer Pleite massive Verluste. Doch der wahre Verlierer wäre „ihr“ Volk.

Während die meisten Menschen in Schlangen vor oft leeren Supermärkten stehen, bestellt die Oberschicht für ein Vielfaches des Preises Einkaufskörbe beim Schwarzmarkthändler, der dezent in die Tiefgarage liefert. Oder fliegt nach Miami. Die ärmeren Bürger müssen mit einem Mindestlohn von rund zehn US-Dollar im Monat auskommen (nach dem aktuellen Schwarzmarktkurs). Die Inflation, noch so ein Rekord, ist die höchste der Welt. Daher wird in Caracas trotz Krise kräftig gebaut, Immobilien sind die einzige noch sichere Anlage.

Wie konnte das Land so abstürzen? Rückblick: Dass die Sozialisten seit 1999 regieren, hat viel mit Hugo Chávez zu tun. Charismatisch und anders als Maduro in der Lage, Wahlen demokratisch zu gewinnen. Er krempelte mit den Ölmilliarden den Staat um, verstaatliche Schlüsselindustrien und ließ sogar das Pferd im Staatswappen nach links statt nach rechts laufen. Hunderttausende Wohnungen wurden gebaut, üppige Mindestlöhne eingeführt, ebenso kostenloser Impfschutz und Zahnersatz, subventionierte Lebensmittel.

Die Armutsquote im 31-Millionen-Einwohner-Land sank von 50 auf zeitweise 30 Prozent Vieles galt als beispielhaft: Etwa die finanzielle Förderung des „Sistema“, eines weltweit kopierten Ausbildungsprogramms von Kinder- und Jugendorchestern. Es brachte einen der besten Dirigenten der Welt hervor, Gustavo Dudamel. Er hielt lange zu den Sozialisten, auch zu Maduro, doch heute sagt er: „Es reicht“. Zu viele Tote, zu viel Leid. In besseren Zeiten wurde zudem nichts zurück gelegt, sondern die Auslandsverschuldung noch in die Höhe getrieben. Das rächt sich nun.

Was hinter Maduros Verfassungsplänen steckt Ist Maduros Schritt ein Novum? Nein. Der verstorbene Ex-Präsident Hugo Chávez - Maduros Vorgänger und Mentor - berief kurz nach seiner Amtsübernahme im Jahr 1999 ebenfalls eine verfassungsgebende Versammlung ein, die eine neue Verfassung aufsetzte. Im Gegensatz zu Maduro ließ Chávez aber zunächst ein Referendum über die Versammlung abhalten und sich so den Segen der Venezolaner für den Schritt geben.

Wie werden die Delegierten ausgewählt? Der regierungsnahe Wahlrat hat sich ein unorthodoxes Wahlsystem ausgedacht. Die Opposition hält das für eine Farce. Sie hat die Wahl boykottiert, weshalb das Gros der Kandidaten von den Sozialisten stammt. 364 Delegierte werden nach geografischen Gesichtspunkten ausgewählt. Die Krux daran: Einige der bevölkerungsreichsten Staaten haben relativ wenige Gemeinden, manch kleinere dagegen viele. Der Staat Miranda mit seinen fast drei Millionen Einwohnern erhält so zum Beispiel vier Delegierte weniger als Falcón, wo nur ein Drittel so viele Menschen wohnen. Kritiker sehen darin eine Bevorzugung ländlicher Regionen, in denen Maduro beliebter ist als in oppositionsfreundlichen Städten wie Caracas. Weitere 173 Delegierte sollen diverse Gesellschaftsgruppen vertreten, darunter Arbeiter, Studenten, Bauern und Fischer. Acht Mandate gibt es für indigene Gruppen. Welche Gesichtspunkte die Regierung für diese Kategorien festgelegt hat, ist unbekannt - fest steht nur, dass all diese Bereiche traditionell starke Bindungen zu den Sozialisten haben.

Was will die Regierung ändern? Maduro stellt die Verfassungsgebende Versammlung als Lösung aller politischen und wirtschaftlichen Probleme seines Landes dar - und als Weg, um seine lautstärksten Gegner mundtot zu machen. Im Staatsfernsehen sagte er, er wolle, dass die Versammlung die Immunität der Abgeordneten in der oppositionskontrollierten Nationalversammlung aufhebt. Mindestens einen - den Ersten Vizepräsidenten des Hauses, Freddy Guevara - wolle er im Gefängnis sehen. „Dieser kleine Hitler hat seine Zelle garantiert“, polterte Maduro. Andere Regierungskräfte drückten sich etwas dezenter aus. First Lady Cilia Flores, von Maduro gerne als „Erste Kämpferin“ beschrieben, erklärte, die Versammlung werde eine Friedens- und Rechtskommission schaffen, die den Verantwortlichen des derzeitigen Aufruhrs eine Lektion erteilen werde. Der stellvertretende Parteichef der Sozialisten, Diosdado Cabello, kündigte an, das Büro von Generalstaatsanwältin Ortega Díaz werde auf den Kopf gestellt. Während die Versammlung die Verfassung umschreiben und mit Sicherheit an der sozialistischen Politik festhalten wird, könnte sie als eine Art Supergremium die Macht von der Nationalversammlung übernehmen. Damit wäre die einzige große Einrichtung, die Maduro nicht kontrolliert, um ihre Macht gebracht.

Was denken die Venezolaner über Maduros Pläne? Sie halten wenig davon, was der Präsident vorhat. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datanálisis waren im Juni nur 23 Prozent der Befragten für die Verfassungsgebende Versammlung. Fast die Hälfte glaubte, dass der Zweck des Schrittes ist, Maduros Macht zu offenbaren. Vor zwei Wochen stimmten mehr als 7,5 Millionen Menschen in einem Oppositionsreferendum gegen die Reform. Für viele Venezolaner gibt es jedoch ein Problem: Die Regierung hat laut Datanálisis-Direktor Luis Vicente León Zugang zu Daten, die zeigen, ob jemand abgestimmt hat oder nicht. Viele dürften sich deshalb am Sonntag gezwungen gefühlt haben, ihre Stimme abzugeben - oder ihren Job zu verlieren, was angesichts von Lebensmittelknappheit und dreistelliger Inflation ein Alptraum-Szenario darstellt.

Was steht für die Regierung auf dem Spiel? Kurzum: das politische Überleben. Maduro hat viel Unterstützung verloren, nicht zuletzt von der ursprünglich regierungsloyalen Ortega Díaz und einer Reihe früherer Minister der Chávez-Ära. Radikale Änderungen in der Verfassung von 1999 - also der von Chávez - könnten zu noch mehr Unruhe in dem südamerikanischen Land führen. Und als wäre das nicht genug, haben mehrere Länder, darunter die USA, mit der Isolation der Maduro-Führung gedroht. Reduziert Washington den Import von venezolanischem Öl, dürfte es schwarz aussehen für Venezuela.

Wie wird die Opposition reagieren? Von der Bildung einer Alternativregierung ist die Opposition zuletzt zwar offenbar wieder abgekommen. Die Ernennung von 33 Richtern als Ersatz für das regierungsnahe Oberste Gericht hat dennoch den Geist einer alternativen Regierung heraufbeschworen. „Die Frage ist, ob diese Parallelregierung regieren kann“, sagt Datanálisis-Chef León. Bisher ist die Richterauswahl allerdings rein symbolisch: Drei von ihnen wurden bereits inhaftiert, den anderen droht die Festnahme. Ein anhaltender Konflikt wird so immer wahrscheinlicher. Vermittlungsversuche anderer Parteien sind gescheitert, und wie Maduro gibt sich auch die Opposition unnachgiebig. Guevara kündigte vor dem Votum bereits an, dass Venezuela schwere Tage bevorstünden. Viel steht und fällt mit der nächsten Präsidentschaftswahl. Die ist für 2018 geplant, die Verfassungsgebende Versammlung könnte das Datum aber ändern - und für neuen Zorn sorgen.

Ricardo Hausmann war Planungsminister in Venezuela und lehrt heute in Harvard. Seit 2013 sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf um 40 Prozent gesunken, rechnet er vor. „Die Wirtschaftskatastrophe in Venezuela ist schlimmer als jede andere in der Geschichte der USA, Westeuropas oder des übrigen Lateinamerikas“, schreibt er in einem Beitrag für das „Project Syndicate“. Allein die Ölexporte seien - auch wegen der maroden Förderanlagen - von 2012 bis 2016 um 2200 Dollar pro Kopf gefallen. Rund 75 Prozent der Venezolaner seien von massivem Gewichtsverlust betreffen, rund 80 Prozent würden als arm gelten.

„Kein Land ist vom Anteil am BIP oder dem Export her stärker im Ausland verschuldet.“ Wenn das sozialistische Kartenhaus einstürzen sollte, sei eines klar: „Die beispiellose Wirtschaftskatastrophe wird die konzertierte Hilfe der internationalen Gemeinschaft erfordern.“