 Drohende Strafzölle: EU hofft auf Last-Minute-Einigung im Handelsstreit mit den USA

Die EU und die USA nähern sich im Handelsstreit an: Handelskommissarin Malmström berichtete von einem „guten Treffen“ mit US-Handelsminister Wilbur Ross.

Altmaier twittert: „Einigung ist möglich“ – Merkel unter Druck

BrüsselOffenbar ist Bewegung in die Verhandlungen zwischen USA und EU um die Schutzzölle auf Stahl und Aluminium gekommen: EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström berichtete am Mittwochabend von einem „guten Treffen“ mit US-Handelsminister Wilbur Ross.

In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, man habe sich darauf verständigt, „einen sofortigen Diskussionsprozess mit Präsident Trump und der Trump-Regierung zu Handelsfragen von gemeinsamem Interesse zu beginnen“. Ziel sei, so schnell wie möglich für beide Seiten akzeptable Ergebnisse zu erzielen.

Die Reaktion der EU

EU-Diplomaten werteten das als „positives Signal“. Noch habe die EU aber nicht erreicht, dass sie formal von den US-Schutzzöllen in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium ausgenommen werde. Die finale Entscheidung darüber liege bei US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte anderen Staaten angeboten, über Ausnahmen zu verhandeln, und dafür eine Frist bis Donnerstagnacht gesetzt. Ab Freitag sollen die Zölle in Kraft gesetzt werden.

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sich vorsichtig optimistisch: „Ich habe gute Gründe anzunehmen, dass Kommissarin Malmström mehr erreichen wird, als wir das noch vor zwei oder drei Tagen annehmen konnten“, sagte er.

Das sagt der US-Handelsbeauftragte

Grund für vorsichtigen Optimismus gab es auch nach einem Auftritt des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer vor Kongressabgeordneten. „Mehrere wichtige amerikanische Verbündete und Handelspartner“ würden zunächst keine Strafzölle auf Stahl und Aluminium fürchten müssen, bevor die Verhandlungen darüber nicht endgültig abgeschlossen seien, sagte er am Mittwoch.

In Frage für eine Befreiung kämen die Europäische Union, Argentinien und Brasilien. „Unsere Hoffnung ist, dass wir bis Ende April Klarheit haben“, so Lighthizer. Er deutete außerdem Bewegung in Gesprächen mit Südkorea an. Südkorea ist nach Brasilien der größte Stahlimporteur der USA, und ein wichtiger Verbündeter der USA im Konflikt mit Nordkorea.

Bereits diesen Freitag sollen die von Trump verhängten Strafzölle in Kraft treten. Bislang waren nur Kanada, Mexiko und Australien von den Maßnahmen explizit ausgenommen worden, die Liste der Länder soll nun offenbar erweitert werden. Allerdings sind viele Fragen offen, zum Beispiel, unter welchen Bedingungen Verbündete Ausnahmen von den Strafzöllen beantragen können.

Während der laufenden Gespräche sollten die Zölle auf Stahl und Aluminium nicht greifen, sagte Lighthizer. Die Entscheidung darüber liege aber letztlich beim Präsidenten selbst.

Das fordert US-Präsident Trump

Trump hatte seine Pläne provokant an den Kostenstreit unter Nato-Staaten gekoppelt. Der US-Präsident legte nahe, höhere Verteidigungsausgaben seien der Schlüssel für eine Befreiung. Seinem Chefverhandler Lighthizer scheint es eher darum zu gehen, die Front der Staaten gegen den Stahlgiganten China zu festigen.

Importzölle könnten das Druckmittel sein, um dieses Ziel zu erreichen. Eine Sprecherin Lighthizers sagte, dass er und Handelsminister Ross „mit verschiedenen Ländern Gespräche führen, um zu bestimmen, ob andere Mittel als Zölle vereinbart werden können, um unsere nationalen Sicherheitsprobleme zu lösen.“

Trump will noch in dieser Woche radikale Handelsbarrieren gegen China verhängen. Im Gespräch sind Importzölle, die sich jährlich auf 60 Milliarden Dollar summieren könnten. Der Katalog soll mehr als hundert Produkte umfassen, von Elektronik über Möbel bis zu Spielzeug.

Zusätzlich arbeitet das US-Finanzministerium an Wegen, chinesische Investitionen auf dem US-Markt zu beschneiden. Erwogen werden auch Einschränkungen für Visa chinesischer Staatsbürger, was zum Beispiel chinesische Elite-Studenten in den USA treffen könnte.

Das ist der weitere Zeitplan

Malmström und Lighthizer werden am Abend noch einmal zu Gesprächen zusammenkommen. Anschließend fliegt die Handelskommissarin zurück nach Brüssel. Am Donnerstagmorgen um 9 Uhr wird sie die EU-Botschafter der Mitgliedsstaaten über die Ergebnisse unterrichten.

Am Nachmittag beraten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel über die Antwort der EU auf die Schutzzölle der US-Regierung. Im Raum stehen eine Beschwerde vor der Welthandelsorganisation, aber auch Vergeltungszölle auf US-Produkte.